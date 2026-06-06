Аграрии ЗКО заявили о потравах посевов сайгаками

В социальных сетях появилась информация о том, что в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области сайгаки заходят на сельскохозяйственные поля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил глава крестьянского хозяйства «Нуржан» Суюнгали Рахметов из Жаксыбайского сельского округа, количество сайгаков очень большое.

— Такая ситуация наблюдается каждый день. Наш труд пропал зря, они уже съели почти все. Сейчас у нас нет возможности огородить поля, — говорит Рахметов.

Хозяйство засеяло 50 гектаров суданской травой.

По словам жителя села Борли Бокейординского района, руководителя крестьянского хозяйства «Сисенгалиев Р.А.» Исатая Сисенгалиева, миллионы сайгаков невозможно отогнать даже с помощью техники.

— Единственный выход — ограждать поля сеткой. Но это очень дорого, и не каждому фермеру по силам. В будущем это может привести к серьезным конфликтам. Когда урожай уничтожают сайгаки, фермеры возмущаются. Поэтому без надежной защиты лучше вообще ничего не сеять. Сайгаки разбегаются в разные стороны, их невозможно удержать, они все равно возвращаются. Говорю это исходя из собственного опыта, — отметил Исатай Сисенгалиев.

По словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлана Рахымжанова, официальных фактов захода сайгаков на посевные площади в области не зарегистрировано.

— Возле всех посевов работают 36 групп охраны. В частности, под защитой находятся земли 11 хозяйств в Казталовском районе (1686 гектаров), двух хозяйств в Жанакалинском районе (370 гектаров), 23 хозяйств в Жанибекском районе (4177 гектаров) и двух хозяйств в Бокейординском районе (300 гектаров). В основном фермеры выращивают суданскую траву и люцерну, — сообщил Нурлан Рахымжанов.

По его словам, итоги нынешнего учета численности сайгаков еще не подведены. Период окота завершен. Большая часть животных сосредоточена в Жанибекском и Казталовском районах.

Согласно данным инспекции, с начала года в Западно-Казахстанской области было утилизировано 18 190 туш сайгаков.

Ранее сообщалось, что фермеры Костанайской области могут сократить посевы на 30% из-за сайгаков.