Аграрии Жамбылской области собирают первый урожай арбузов

— Урожай неплохой. Сейчас отправляем продукцию в Астану, Караганду, Алматы и другие города, — сообщил аграрий Талгат Тойшыбеков.

Как сообщили в Минводы, жамбылский филиал «Казводхоза» заключил с местными крестьянскими хозяйствами 3852 договора по подаче поливной воды. На сегодня полито около 61 тыс. га посевных площадей, водозабор составляет более 512 млн кубометров. При этом вода подается только при наличии соответствующего договора. Также филиал провел механизированную очистку и текущий ремонт на 55,3 км каналов для улучшения их пропускной способности.

Поливной период в Жамбылской области стартовал на 20 дней раньше. Причиной этому стали высокая температура и отсутствие осадков. В связи с этим в регионе проводятся работы по организации поочередного полива посевных площадей для справедливого распределения поливной воды.