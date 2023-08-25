Аграрии ВКО жалуются на нехватку сена и плохое состояние посевов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в нескольких регионах страны случилась засуха. В том числе, в Восточном Казахстане за все лето было мало дождей, владельцы крестьянских хозяйств не могут заготовить корм для скота на зиму, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Житель Уланского района ВКО Козыбек Камзин рассказал, что из-за нехватки сена продают корм посредники из других регионов. Поскольку они прибавляют стоимость горючего и другие расходы, цены на фураж значительно возросли.

«Поскольку мы получаем доход от животноводства, приходится покупать. Сено покупаем по 16 тысяч тенге за тюк. Теперь, говорят, что цена еще повысится», – сказал крестьянин.

Мухамет Талгатбек, имеющий крестьянское хозяйство вблизи Усть-Каменогорска, тоже сообщил, что повышение цен на сено стало трудностью.

«Животноводством занимались еще наши предки. Мы должны развивать эту отрасль. Если корм будет дорожать, это может привести к повышению цен на продукты животноводства», - сказал аграрий.

По словам заместителя управления сельского хозяйства ВКО Диляры Жылкайдаровой, по статистике, в августе в области насчитывалось 519 386 голов крупного рогатого скота, 740 224 мелкого рогатого скота, 226 965 голов лошадей и 48 476 свиней. При этом, по видам скота, кроме свиней, по сравнению с прошлым годом есть небольшой рост. Всего крестьянам, выращивающим скот, нужно 840 тысяч тонн сена. На данный момент заготовлено 35% от этого объема. В случае, если корма будет недостаточно, управление совместно с акиматами районов предоставят для сенокоса площади в лесных хозяйствах и неиспользуемые земли.

Засуха в Восточном Казахстане наносит ущерб и посевам. В этом году посевная площадь в сельском хозяйстве составила 639,7 тысячи гектаров, это на 2,6 тысячи гектаров меньше, чем в прошлом году.

«По области было посеяно 289,2 тысячи гектаров под злаковые и бобовые культуры. В том числе 197,2 тысячи гектаров (68%) - в лучших условиях, 65,5 тысячи гектаров (22,5%) - в удовлетворительных условиях, 27,5 тысячи гектаров - в худших условиях. Площадь масличных культур - 210,9 тысячи гектаров. В том числе 160,6 тысячи гектаров (76%) - в хорошем состоянии, 44,6 тысячи гектаров (21%) - в удовлетворительном состоянии, 5,7 тысячи гектаров (3%) - в неудовлетворительном состоянии. Кукуруза была посеяна на 2,8 тысячи гектарах, из них 1,45 тысячи гектаров - в хорошем состоянии, 1,36 тысячи гектаров (48,8%) - в удовлетворительном состоянии. Крестьянам будет продано 8,5 тысячи тонн дизельного топлива по удешевленной цене. По графику, на июль выделено 1,58 тысячи тонн, в августе - 3,378 тысячи тонн, на сентябрь - 3,568 тысячи тонн. На сегодняшний день определенное дизельное топливо полностью освоено», – сказала Д. Жылкайдарова.

В регионе цена удешевленного дизельного топлива составляет в среднем 245 тенге за литр.

Ранее сообщалось о неудовлетворительном состоянии посевов зерновых культур в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях.