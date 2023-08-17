Засуха уничтожила 170 тысяч га посевных площадей в четырех регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате засухи в четырех регионах страны уничтожено 170 тысяч гектаров посевных площадей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«На сегодняшний день, согласно оперативной информации областных управлений сельского хозяйства, 46% посевных площадей зерновых культур находятся в хорошем состоянии, 45,3% - в удовлетворительном состоянии, 7,6% - в плохом состоянии. При этом плохое состояние посевных площадей зерновых культур сложилось в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. Кроме того, из-за засухи в некоторых регионах страны в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях уничтожено 170,9 тысячи гектаров посевных площадей зерновых культур», - отметили в МСХ, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В ведомстве добавили, что созданы все необходимые условия для проведения весенне-полевых работ в оптимальные сроки. Аграрии были обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Для решения проблемных вопросов, сложившихся в ходе проведения весенне-полевых работ, работал республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех заинтересованных государственных органов и организаций, а также заместители акимов областей.

В результате проведенной работы в целях качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ, согласно статистическому отчету Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, посевная площадь зерновых культур в 2023 году составила 17,5 млн га (на 1,4 млн гектаров больше уровня 2022 года). Из них посевы пшеницы - на 13,7 млн гектров (на 834,9 тысячи гектаров больше уровня 2022 года).

«Стоит отметить, что Казахстан находится в зоне риска земледелия. В этой связи следует отметить, что объем будущего урожая зависит от накопления осенней и зимней влаги, осадков в весенний и летний периоды и своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ, агротехнических мероприятий, уборочной кампании. Кроме того, объем убираемого в этом году зерна напрямую зависит от урожайности зерна в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, где находится 14,8 млн гектаров, или 84,4% от площади посевов зерновых культур в стране», - проинформировали в Минсельхозе.