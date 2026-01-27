Агентство по делам госслужбы даст оценку конфликту между Сапиевым и его заместителем

— По этой ситуации начата проверка. Будет дана оценка Агентством по госслужбе. Сейчас ждем итогов проверки уполномоченного органа, — отметил Мырзабосынов.

На вопрос о возможном конфликте интересов из-за больших бюджетов в спорте министр ответил, что отрасль должен возглавлять человек, с детства занимающийся спортом и знающий все актуальные проблемы.

— По этому конкретному случаю, идет рассмотрение. Я придерживаюсь своей позиции, что сильных спортсменов нужно назначать, чтобы они способствовали развитию спорта в нашей стране, делиться своим опытом, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Караганде проводится расследование по факту конфликта, в результате которого пострадал олимпийский чемпион Серик Сапиев. Инцидент произошел 21 января на территории областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы.