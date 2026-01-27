РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Агентство по делам госслужбы даст оценку конфликту между Сапиевым и его заместителем

    Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве прокомментировал произошедший конфликт между Сериком Сапиевым и его заместителем в Караганде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Сапиев
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    — По этой ситуации начата проверка. Будет дана оценка Агентством по госслужбе. Сейчас ждем итогов проверки уполномоченного органа, — отметил Мырзабосынов. 

    На вопрос о возможном конфликте интересов из-за больших бюджетов в спорте министр ответил, что отрасль должен возглавлять человек, с детства занимающийся спортом и знающий все актуальные проблемы.

     — По этому конкретному случаю, идет рассмотрение. Я придерживаюсь своей позиции, что сильных спортсменов нужно назначать, чтобы они способствовали развитию спорта в нашей стране, делиться своим опытом, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Караганде проводится расследование по факту конфликта, в результате которого пострадал олимпийский чемпион Серик Сапиев. Инцидент произошел 21 января на территории областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы. 

    Теги:
    Ербол Мырзабосынов Спорт Министерство туризма и спорта РК Караганда Происшествия Конфликт
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают