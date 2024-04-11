Агентство ООН для помощи палестинцам хотят закрыть: кому и для чего это нужно

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (сокращенно БАПОР) столкнулось с угрозой прекращения своего существования, а его руководство заявило, что оно находится на переломном этапе. В этом году агентству должно исполниться 75 лет, за это время оно фактически заменяло палестинцам государство, обеспечивая их образованием, медицинской помощью, возможностью работать. Собственный корреспондент агентства Kazinform побеседовал с представителем БАПОР, пытаясь выяснить, как работает агентство, почему его стремится закрыть Израиль, и кто окажет помощь миллионам палестинцев, если это произойдет.

В начале этого года БАПОР попал в весьма сложную ситуацию – Израиль обвинил агентство в том, что 12 его сотрудников были причастны к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого было убито более 1,2 тысяч израильтян и около 250 были захвачены в плен.

За обвинениями последовал отказ 16 стран-доноров финансировать БАПОР, что предвещало ограничение предоставляемых агентством услуг и усугубление и без того разразившегося кризиса в секторе Газа.

Что такое БАПОР?

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было создано в 1949 году после Арабо-израильской войны, по итогам которой около 750 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Миссией организации стало оказание помощи палестинским беженцам, которые обосновались в соседних странах, обеспечивая образование, здравоохранение и социальные услуги зарегистрированным беженцам и их семьям.

Фото: агентство БАПОР

БАПОР управляет школами, медицинскими центрами и социальными объектами, распределяя продовольственную помощь среди 5,9 млн палестинских беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Ливане, Сирии и Иордании.

Финансирование БАПОР происходит за счет пожертвований государств-членов ООН, бюджет организации устанавливается Генеральной Ассамблеей ООН. Агентство также получает некоторое финансирование из бюджета ООН, которое в основном идет на оплату международного персонала.

Годовой бюджет БАПОР составляет около 1,2 млрд долларов США, из них самыми крупными донорами являются США и Германия.

Обвинения

В январе этого года Израиль разослал основным странам-донорам и международным организациям шестистраничный доклад о том, что сотрудники БАПОР принимали участие в нападении палестинской группировки ХАМАС, либо оказывали ей помощь. Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявлял, что в атаках ХАМАС 7 октября участвовали «люди, получающие зарплату в БАПОР».

Агентство немедленно уволило девять сотрудников, обвиняемых в связях с ХАМАС, а один из них считался погибшим. Кроме того, БАПОР начало внутреннее расследование.

Обвинения привели к крупному скандалу. В ожидании расследования многие крупные доноры приостановили финансирование БАПОР.

В результате БАПОР фактически потеряло 450 миллионов долларов своего ежегодного финансирования из-за приостановки выделения средств 16 странами-донорами. Около трети всех ежегодных средств БАПОР поступает из США и оценивается в 344 миллиона долларов.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обвинил Израиль в «преднамеренной политической атаке» на БАПОР и призвал восстановить финансирование.

Израильский «4-й канал» провел расследование, которое пришло к выводу, что досье Израиля не содержали достаточных доказательств в поддержку этих обвинений. Также отмечается, что Израиль не представил никаких доказательств утверждения о причастности сотрудников БАПОР к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября. Некоторые СМИ также сообщили, что ряд государств приостановили пожертвования, даже не ознакомившись с досье, полагаясь только на общедоступную информацию.

После тщательного внутреннего расследования заявлений агентство ООН ранее в этом месяце обнаружило, что признания сотрудников БАПОР о «связях с ХАМАС» были получены с помощью пыток.

В начале марта Ф.Лаззарини обратился к Генассамблее ООН, заявив, что Управление служб внутреннего надзора начало независимое расследование, которое еще продолжается.

Чем грозит остановка деятельности БАПОР?

По сообщениям СМИ, в марте Израиль внес в ООН предложение расформировать БАПОР, и передать его персонал новому агентству, которое будет осуществлять крупномасштабные поставки продовольствия в сектор Газа.

За комментариями о причинах и последствиях такого шага агентство Kazinform обратилось к Джонатану Фаулеру, старшему сотруднику по связям с общественностью БАПОР, который постарался объяснить суть происходящего.

- Джонатан, какова официальная позиция БАПОР по предложению Израиля о роспуске агентства в секторе Газа и как БАПОР рассматривает собственную роль и влияние в регионе?

- БАПОР сталкивается с согласованной кампанией, направленной на подрыв ее деятельности и, в итоге, на ее прекращение. И это несмотря на то, что у нас есть мандат, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 году и с тех пор неоднократно продлевался.

Мы являемся основой операции по оказанию помощи в секторе Газа, кроме этого, мы действуем на Западном Берегу, который также находится в кризисе, а также в Иордании, Ливане и Сирии. Мы не просто организация по доставке помощи, но и ключевой поставщик услуг образования, здравоохранения и других основных услуг для палестинских беженцев.

Премьер-министр Израиля также открыто заявил, что БАПОР не будет частью послевоенной Газы – несмотря на мандат, который мы имеем от Генеральной Ассамблеи ООН.

Часть кампании против БАПОР включает массовое распространение дезинформации с целью усилить недоверие к агентству и запятнать его репутацию. Это несет значительные риски для агентства, включая безопасность наших сотрудников и выполнение наших операций и услуг в целом.

Реализация этого плана уже идет, с разрушением нашей инфраструктуры по всему сектору Газа и отказом в разрешении на доставку помощи. Кроме того, мы сталкиваемся с ограничениями в нашей работе на Западном Берегу.

Фото: агентство БАПОР

Расформирование БАПОР является недальновидной идеей. В краткосрочной перспективе ликвидация БАПОР подорвет усилия ООН по решению гуманитарного кризиса в секторе Газа и усугубит кризис на Западном Берегу, лишив более полумиллиона детей образования и углубив негодование и отчаяние. В долгосрочной перспективе это положит конец стабилизирующей роли БАПОР, жизненно важной для прав и безопасности палестинцев и израильтян. Это также ослабит перспективы перехода и политического решения этого давнего конфликта.

Призывы правительства Израиля к закрытию БАПОР не связаны с нейтралитетом агентства. Вместо этого они направлены на изменение давних политических параметров мира на оккупированной палестинской территории, установленных Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. Они стремятся лишить БАПОР роли в защите прав палестинских беженцев и выступать в качестве свидетеля их продолжающегося тяжелого положения. Мандат БАПОР воплощает в себе обещание политического решения.

- Число беженцев в Газе увеличивается или уменьшается в настоящее время? Какие тенденции мы можем наблюдать сегодня, и какие факторы способствуют этим тенденциям?

- До начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года работа БАПОР в палестинском анклаве была сосредоточена на зарегистрированных там палестинских беженцах – большинстве из 2,3 миллиона жителей Газы. Но во времена гуманитарного кризиса мандат БАПОР расширяется, чтобы оказать помощь всем. Число убитых и раненых может значительно увеличиться, если начнется крупномасштабное наступление в Рафахе.

Около 1,7 миллиона человек в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома, и многие из них были перемещены неоднократно. Большинство из них вообще не могут покинуть сектор Газа. Около 1 миллиона из них проживают в приютах для экстренных случаев или вблизи них — это школьные комплексы БАПОР и другие объекты агентства, которые переполнены. Объекты БАПОР подвергались повреждениям сотни раз, хотя они являются охраняемыми объектами под флагом ООН. К сожалению, 176 наших коллег погибли. В секторе Газа нигде не безопасно.

Фото: агентство БАПОР

Фото: агентство БАПОР

С начала конфликта по меньшей мере 1409 внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в школах БАПОР, получили ранения и, как сообщается, по меньшей мере 409 человек были убиты.

Кроме того, с начала войны в секторе Газе было убито 32 623 человека, в том числе около 14 тысяч детей.

- Какова текущая ситуация с беженцами в секторе Газа, включая их доступ к основным услугам, социально-экономическим условиям? С какими проблемами они сталкиваются?

- Газа находится в состоянии коллапса. Согласно совместному отчету Всемирного банка и ООН, за первые четыре месяца войны сектор Газа понес ущерб критически важной инфраструктуре на сумму около 18,5 миллиардов долларов.

По оценкам промежуточного отчета об оценке ущерба, ущерб эквивалентен 97% совокупного ВВП Западного берега и сектора Газа в 2022 году. В результате осталось 26 миллионов тонн мусора и щебня, на расчистку которых потребуются годы. На жилье приходится 72% расходов. На инфраструктуру общественных услуг, такую как водоснабжение, здравоохранение и образование, приходится 19%, а ущерб коммерческим и промышленным зданиям составляет 9%.

Фото: агентство БАПОР

84% медицинских учреждений были повреждены или разрушены. По состоянию на 19 марта функционировали только восемь (из 24) медицинских центров БАПОР. Система водоснабжения и канализации почти рухнула, обеспечивая менее 5% от прежней производительности, а выживание людей зависит от ограниченных порций воды.

Фото: агентство БАПОР

Фото: агентство БАПОР

Система образования также рухнула, 100% детей не посещают школу. Поскольку 92% основных дорог разрушены или повреждены, а коммуникационная инфраструктура серьезно повреждена, доставка базовой гуманитарной помощи населению стала очень сложной.

За чуть более чем 5 месяцев в секторе Газа было убито более 13 750 детей. По оценкам ЮНИСЕФ, около 17 тысяч детей остаются без сопровождения или разлучены, более 1 тысячи детей потеряли конечности в результате бомбардировок с начала боевых действий. Помимо физических разрушений и человеческих жертв, гражданское население Газы несет огромный психологический ущерб и будет нести с собой травму этой войны на долгие годы и десятилетия вперед.

- Есть ли альтернативные механизмы поддержки палестинским беженцам в отсутствие БАПОР и насколько они осуществимы? Каковы потенциальные последствия для сотрудников БАПОР в случае роспуска агентства, включая их перспективы трудоустройства и будущего?

- Исключение БАПОР стало бы настоящей катастрофой для палестинских беженцев, поскольку в настоящее время не существует альтернативного общерегионального учреждения с такой миссией, как наша.

Фото: агентство БАПОР

БАПОР нанимает более 30 тысяч местных сотрудников в пяти регионах своей деятельности – в секторе Газа, на Западном берегу (включая Восточный Иерусалим), Иордании, Ливане и Сирии. Большинство из них сами являются палестинскими беженцами. Их называют «местными сотрудниками». Кроме того, ООН финансирует около 120 международных должностей в БАПОР – весьма незначительное количество по сравнению с другими агентствами ООН.

Была надежда, что в соответствии с политическим решением региональный персонал перейдет в палестинские государственные учреждения. Таким образом, Генеральная Ассамблея ООН привела бы шкалу оплаты труда местных сотрудников в соответствие со шкалой заработной платы местных государственных служб, где они работают.

Это означает, что зарплаты местных сотрудников намного ниже, чем у сотрудников, набираемых на национальном уровне, работающих в других агентствах ООН в регионе. Но сотрудников других агентств гораздо меньше, чем тех, кто работает в БАПОР, поскольку они не играют такой же роли в предоставлении основных услуг.

Фото: агентство БАПОР

Приведение заработной платы местного персонала БАПОР в соответствие с заработной платой сотрудников, набираемых на национальном уровне и работающих в других подразделениях ООН в регионе, было бы не только невозможным с финансовой точки зрения, но и противоречило бы предпосылкам этой категории занятости.

Итак, если БАПОР будет распущено, что произойдет с этими сотрудниками? Они не будут интегрированы в систему ООН. Также будет чрезвычайно сложно с финансовой точки зрения перевести их в палестинские государственные учреждения и аналогичные учреждения в Сирии, Иордании и Ливане. Таким образом, возникнет весьма реальный риск коллапса, в результате которого палестинские беженцы в регионе останутся с весьма ограниченным доступом к здравоохранению и образованию, что приведет к социально-экономическому коллапсу. Этого нельзя допустить.

Претензии Израиля

В Израиле считают, что сотрудники БАПОР имеют связи с ХАМАС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляют, что, согласно разведывательным данным, около 450 палестинских боевиков в Газе, в основном члены ХАМАС, работают на БАПОР. Кроме того, в адрес агентства звучат обвинения в том, что его объекты в секторе Газа использовались в террористических целях.

За прекращение деятельности БАПОР также выступает израильская общественность, а активисты проводят акции напротив офиса БАПОР в Иерусалиме с требованием закрыть представительство. А депутат израильского Кнессета Боаз Висмут продвигает законопроект о прекращении деятельности БАПОР в Израиле.

С просьбой прокомментировать стремление Тель-Авива распустить БАПОР агентство Kazinform обратилось к официальному представителю МИД Израиля Лиору Хайяту. Вот что он ответил:

- БАПОР является частью проблемы и не будет частью ее решения в секторе Газа. В БАПОР глубоко проник ХАМАС и другие террористические организации. Сотни работников агентства связаны с ХАМАС, а некоторые сотрудники БАПОР участвовали в резне 7 октября.

Я считаю, что есть много других способов помочь беженцам и другим мирным жителям в Газе, включая международные организации, которые уже работают в Газе. Дело в том, что в отсутствие БАПОР в Газе будет легче работать с организациями, - заявил Хайят.

Что сейчас?

В последние недели государства-доноры постепенно возобновляют финансирование БАПОР. Среди них – Европейская комиссия, Швеция, Канада, Австралия, Япония, Австрия, Дания, Финляндия, Германии и Франция. Между тем, американские законодатели 23 марта проголосовали за запрет финансирования БАПОР до следующего года.

Решения правительств этих стран о возобновлении финансирования были основаны на их собственных расследованиях и, в некоторых случаях, на результатах собственного внутреннего расследования ООН, отмечает агентство БАПОР.

Противники закрытия агентства считают, что в секторе Газа произошла огромная гуманитарная катастрофа, и только БАПОР имеет потенциал и средства для осуществления эффективного реагирования не только сегодня, но, вероятно, в течение года или больше. У агентства ООН есть физическая и транспортная инфраструктура, персонал, и в условиях нынешнего кризиса крайне важно использовать их в полной мере.