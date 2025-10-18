Агентство Kazinform — голос казахов в Китае

Молодёжь Кульджи: образование и возвращение к корням

По словам Гульнур Кенжебеккызы, значительная часть местной молодёжи стремится получить высшее образование в крупных китайских мегаполисах — Пекине и Шанхае. Вместе с тем, растёт интерес и к обучению в университетах Казахстана. В последние годы наблюдается также приток студентов из Казахстана в вузы Синьцзянского автономного района.

— Я дважды бывала в Алматы как турист, теперь планирую поездку в Астану, — рассказывает Гульнур. — Казахи из Кульджи едут в Казахстан в основном с торговыми целями или на обучение. В этом им значительно помогают открывшиеся в последние годы авиарейсы.

Гульнур родом из одного из сёл неподалёку от Кульджи. Её семья, как и многие, проводила большую часть года на жайлау — летних пастбищах.

— В 2012 году, благодаря одной из образовательных программ, я поступила в университет в Пекине, где проучилась шесть лет, затем в течение трёх лет работала в Шанхае. Последние два года я работаю на государственной службе в Кульдже. Здесь есть возможность получить образование на бесплатной основе — всем предоставлены равные условия. Завершив учёбу, я приняла решение вернуться на родину и работать во благо своего региона.

Сейчас в Кульдже проживают её родители и два брата. Все близкие и родственники — из этого же региона. Недавно Гульнур приобрела собственное жильё и определила для себя чёткую цель — направить свои усилия на развитие родного края и улучшение качества жизни местного населения.

— В Кульдже созданы все условия для достойной жизни: хорошо развита система безопасности, транспортная инфраструктура постоянно улучшается, — добавляет она.

Что касается уровня доходов, то, по её словам, средняя заработная плата среди местной молодёжи составляет около 5 000 юаней. Даже при минимальной квалификации можно найти работу с зарплатой в 3-4 тысячи юаней. Пенсионные выплаты в регионе, как правило, превышают 4 000 юаней.

— В системе государственной службы уровень дохода зависит от ранга. Средний уровень зарплаты у сотрудников среднего звена — 5-7 тысяч юаней, а у руководителей — может превышать 10 тысяч, — поясняет она.

Туризм и сотрудничество: растущий интерес к региону

Отвечая на вопрос о туристах из Казахстана, Гульнур отмечает:

— В основном мы принимаем официальные делегации, прибывающие по линии государственной службы. Они ведут переговоры в области торговли и культурного сотрудничества. Однако и туристов, приезжающих для знакомства с местными достопримечательностями, становится всё больше.

Регион включает в себя 11 районов, и каждый из них обладает своей уникальной природной красотой. Особенно Гульнур рекомендует отправиться на жайлау — традиционные пастбища.

— Например, Наратское плато прекрасно в любое время года. Жайлау в Нылкыйском районе славятся живописной природой и невероятными пейзажами. Здесь хорошо развита пчеловодческая отрасль.

Она также упомянула Монголкюре — район, известный своими традициями коневодства.

— В Монголкюре выращивают илийскую породу лошадей. Здесь насчитываются тысячи голов. В 2003 году Министерство сельского хозяйства Китая официально присвоило этому району статус «Родина скакунов Китая».

Кроме природных красот, туристов из Казахстана привлекает и контрольно-пропускной пункт «Хоргос», который стал центром активной торговли между странами.

— Сейчас там особенно активно развиваются торговые процессы, — отмечает она.

Откуда берут информацию о Казахстане?

Жители Или-Казахского автономного округа получают сведения о Казахстане в основном через интернет и социальные сети. Однако важную роль также играет и контент на казахском языке, особенно в арабской графике (тотe жазу).

— Арабская графика широко используется, особенно среди старшего поколения. Люди хорошо её знают и пользуются. Многие читают информационные и познавательные материалы агентства Kazinform, опубликованные именно в таком формате.

По её словам, в казахских семьях общение в быту ведётся преимущественно на казахском языке. Родители стараются привить детям родной язык и традиции. Особенно широко и ярко отмечается праздник Наурыз.

— Молодёжь, в свою очередь, чаще черпает информацию через соцсети. А в сфере государственной службы основной язык общения — китайский. При этом государство оказывает поддержку представителям разных этносов, чтобы сохранить их языки и культуру.

Она также добавила, что в регионе проживают представители разных национальностей, и все относятся друг к другу уважительно и на равных. Среди руководителей и государственных служащих немало казахов, что говорит о наличии равных возможностей.

