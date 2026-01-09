Агент пограничной службы США ранил двух человек в Портленде

В ходе проведения выборочной проверки транспортных средств была остановлена машина, водитель которой, предположительно, подходил под описание венесуэльского нелегала, связанного с преступной бандой Tren de Aragua. Когда агенты представились водителю, тот якобы «превратил свой автомобиль в оружие и попытался сбить агентов правоохранительных органов», — говорится в заявлении местных властей.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, агент пограничной службы открыл стрельбу, но водитель скрылся с места происшествия вместе с пассажиром.

Через несколько минут пострадавшие 33-летний мужчина и 32-летняя женщина с огнестрельными ранениями были обнаружены в 5 километрах от места стрельбы. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и их доставили в больницу.

Министерство внутренней безопасности заявило, что действия офицера были совершены в целях самообороны. Начато расследование.

Стрельба произошла на следующий день после того, как сотрудник иммиграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота. После инцидента в нескольких городах Миннесоты прошли протесты против действий иммиграционной службы и администрации Трампа.