    00:05, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Африканский союз осудил попытку военного переворота в Бенине

    Комиссия Африканского союза резко осудила попытку силового захвата власти в Бенине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Африканский союз осудил попытку военного переворота в Бенине
    Фото: google.com/maps

    Председатель Комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф выступил с жестким заявлением после попытки военного переворота в Бенине, произошедшей в воскресенье. Он подчеркнул, что любые действия армии, направленные на вмешательство в политические процессы, противоречат базовым принципам и ценностям Африканского союза.

    Юсуф призвал военнослужащих, причастных к попытке мятежа, немедленно прекратить все незаконные действия, полностью соблюдать конституционный порядок страны и вернуться в казармы. Он отметил, что армия обязана выполнять свои профессиональные функции и не вмешиваться в управление государством.

    Глава Комиссии Африканского союза также обратился к политическим и общественным силам Бенина с призывом отдать приоритет диалогу, единству и поддержанию стабильности, подчеркнув необходимость избегать дальнейшего обострения ситуации.

    Напомним, глава МВД Бенина Алассане Сейду заявил, что власти пресекли попытку государственного переворота.

    Теги:
    Африка Мировые новости
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
