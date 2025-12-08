Африканский союз осудил попытку военного переворота в Бенине

Председатель Комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф выступил с жестким заявлением после попытки военного переворота в Бенине, произошедшей в воскресенье. Он подчеркнул, что любые действия армии, направленные на вмешательство в политические процессы, противоречат базовым принципам и ценностям Африканского союза.

Юсуф призвал военнослужащих, причастных к попытке мятежа, немедленно прекратить все незаконные действия, полностью соблюдать конституционный порядок страны и вернуться в казармы. Он отметил, что армия обязана выполнять свои профессиональные функции и не вмешиваться в управление государством.

Глава Комиссии Африканского союза также обратился к политическим и общественным силам Бенина с призывом отдать приоритет диалогу, единству и поддержанию стабильности, подчеркнув необходимость избегать дальнейшего обострения ситуации.

Напомним, глава МВД Бенина Алассане Сейду заявил, что власти пресекли попытку государственного переворота.