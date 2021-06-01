Африканских сомов выращивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанской области выращивают новый вид рыбы. Индивидуальный предприниматель, выращивающий африканских сомов, намерен получать ежегодно 160 тонн свежей рыбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В сельском округе Кошкарата Келесского района ТОО «Бижигит-Ата» разводя несколько видов рыбы уже получает 10 тонн продукции в год, в их числе белый амур, сазан и судак.

В рамках проекта по искусственному осеменению икры, выращиванию и переработке рыбы, постоянной работой будут обеспечены 15 человек. На предприятии, расположенном на общей площади 600 кв. метров, планируется производить ежегодно до 300 тонн товарной рыбы.

«Мы специально наняли специалиста по уходу за рыбой из Узбекистана. Сейчас выращиваем новый вид «африканский сом». Особенность заключается в том, что икру собирают каждые 2-3 месяца. Пока мальки не подрастут, 6-7 месяцев в этом бассейне поддерживаем нужную температуру, выращиваем и отпускаем в озеро. После 3-4 месяцев пребывания в естественной среде рыбу можно употреблять. Сегодня из соседних стран нам поступает до 1000 тонн заказов», - рассказал предприниматель Нурбол Жанузаков.

Отметим, для выращивания тропических рыб требуется особый уход. По словам предпринимателя, данный проект пока реализуется в качестве эксперимента.



