Африканские пингвины массово гибнут из-за нехватки пищи

Новое исследование, проведенное Министерством лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР и Университетом Эксетера, показало, что с 2004 по 2011 год около 62 000 африканских пингвинов погибли из-за острого дефицита пищи.

Ученые предупреждают, что численность сократилась в двух важнейших колониях размножения вида на островах Дассен и Роббен; по оценкам, за восьмилетний период погибло около 95% птиц, гнездившихся в 2004 году.

Почему африканские пингвины гибнут столь массово?

Африканские пингвины линяют каждый год, сбрасывая изношенное оперение и заменяя его новым, чтобы сохранить теплоизоляцию и водонепроницаемость. В это время птицы вынуждены оставаться на суше и потому не могут охотиться. Линька длится около 21 дня, поэтому пингвинам сначала нужно как следует «нагулять жир».

— Эти птицы эволюционировали так, чтобы быстро накапливать запасы, а затем голодать, пока организм расходует их и белок мышц, чтобы пережить линьку, объясняет доктор Ричард Шерли из Университета Эксетера. — Затем им нужно быстро восстановить кондицию. Если перед линькой или сразу после нее пищи слишком мало, запасов не хватит, чтобы выдержать голодовку.

По словам исследователей, именно эту «угрозу, с которой столкнулись пингвины» они наблюдают в последние пару десятилетий, поскольку нарастающий дефицит корма продолжает угрожать критически угрожаемому виду.

Как изменение климата нарушает нерест сардин

Африканские пингвины зависят от сардин как от ключевого источника пищи. Однако почти каждый год с 2004-го, за исключением трех лет, биомасса сардины вида Sardinops sagax у западного побережья Южной Африки снижалась до 25% от максимальной численности (наибольшего возможного значения).

Авторы исследования связывают это с изменениями температуры и солености у западного побережья Африки, из-за которых нерест рыбы стал менее успешным.

Значительная часть избыточного тепла от выбросов парниковых газов уходит в океаны, делая их крупнейшим поглотителем углерода на планете. Однако рост температур подрывает эту функцию и грозит превратить обширные районы из поглотителей в источники выбросов.

По данным экспертов, из-за вызванного человеком изменения климата рост температуры поверхности моря ускорился с 0,06℃ за десятилетие в 1980-х до 0,27℃ за десятилетие сегодня.

Изменения температуры и солености действительно сделали нерест сардины у южного побережья более успешным, но основной промысел оставался на западе, что привело к «высоким уровням изъятия».

— Высокие уровни изъятия сардины, которые в 2006 году кратковременно достигали 80%, в период, когда из-за изменений окружающей среды численность сардины снижалась, вероятно, усугубили гибель пингвинов, — добавляет доктор Шерли.

Поможет ли сокращение перелова восстановлению популяций пингвинов?

Ученые признают, что помочь пингвинам ЮАР «сложно», поскольку необходимые улучшения в нересте сардины зависят от природных условий.

Однако борьба с переловом может стать важным первым шагом.

По мнению доктора Шерли, управление рыболовством таким образом, чтобы не изымать сардину при биомассе ниже 25% от максимума, и обеспечение выживания большего числа взрослых особей в период нереста могут помочь восстановлению пингвинов.

Решением могут стать и природоохранные меры, часть из них уже внедрена. Среди них: установка искусственных гнезд, контроль хищников и выкармливание взрослых птиц и птенцов вручную.

Недавно вокруг шести крупнейших колоний размножения в Южной Африке запретили коммерческий лов кошельковым неводом, при котором в открытом море большими сетями вылавливают стайных рыб.

Завершив исследование, ученые заявляют, что продолжат отслеживать успешность размножения, состояние птенцов, кормовое поведение и динамику численности африканских пингвинов.

