Афиша на 1 мая: куда сходить в Алматы в День единства народа Казахстана

В Алматы в честь Дня единства народа Казахстана запланирована масштабная программа праздничных мероприятий. Подробнее в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Основные концерты

Главным событием станет фестиваль дружбы «Бірлігі жарасқан Алматы», который пройдет 1 мая в 11:00 на площади Абая. В рамках фестиваля выступят звезды казахстанской эстрады и творческие коллективы: Нурлан Онербаев, Зарина Алтынбаева, Маржан Арапбаева, Luina, Парвиз Назаров, Роман Ким, Руми и Янис, группы «Алатау серілері», КешYOU, Baraban’Da show, «Дервиши», IL Canto, Komuz beats, солисты фестиваля «Бозторгай», а также танцевальные ансамбли «Салтанат», «Бахар», «Рухсара», «Нам Сон», «Бастау», «Наири».

С 18:00 до 21:00 на площади Абая праздничная программа продолжится концертом Dostyk Fest. В нем примут участие Айкын Толепберген, Qanay, Еркеш Хасен, Ayree, Нурсултан Нурбердиев, Асет Арыстанбек, Мади Рымбаев, Багдат Сейт, Hulan-Aru, Досекеш, Балауса Ергалина, Жаркынай, Назым Абильдина, группы Alpha, КешYOU, Astra и Aya funk.

Также 1 мая на площади Абая пройдет праздничная гастрономическая ярмарка.

2 мая на той же площадке состоится семейный фестиваль «Отбасы Fest», организованный совместно с «Отбасы банком». Программа состоит из двух блоков:

10:00–18:00 — ярмарка недвижимости; 19:00–21:00 — концерт с участием звезд отечественной эстрады.

Мероприятия в культурных учреждениях

К празднику Дня единства народа Казахстана в музеях, библиотеках, театрах и молодежных центрах города Алматы пройдут тематические выставки, литературно-музыкальные вечера, концерты и познавательные программы.

30 апреля

10:00 , музей народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа — интерактивный квест «Музыка арқылы танысайық»;

, музей народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа — интерактивный квест «Музыка арқылы танысайық»; 11:00 , детская библиотека № 39 — книжная выставка «Халық бірлігі — болашақ кепілі»;

, детская библиотека № 39 — книжная выставка «Халық бірлігі — болашақ кепілі»; 11:00 , Центральная детскаябиблиотека им. С. Бегалина — познавательно развлекательнаяпрограмма «Қазақстан — достық мекені»;

, Центральная детскаябиблиотека им. С. Бегалина — познавательно развлекательнаяпрограмма «Қазақстан — достық мекені»; 11:30 , гимназия № 12 им. Ш. Уалиханова — урок «Бірлік пен татулық — мәңгілік құндылық», организованный музеем Алматы;

, гимназия № 12 им. Ш. Уалиханова — урок «Бірлік пен татулық — мәңгілік құндылық», организованный музеем Алматы; 12:00 , городская юношеская библиотека им. Жамбыла — встреча с представителями разных национальностей «Ұлттар достығы»;

, городская юношеская библиотека им. Жамбыла — встреча с представителями разных национальностей «Ұлттар достығы»; 12:00 , комьюнити-центр Ауэзовского района (мкр. Мамыр-1, 26/1) — ярмарка «Бірлік» с презентацией традиционных блюд разных народов.

, комьюнити-центр Ауэзовского района (мкр. Мамыр-1, 26/1) — ярмарка «Бірлік» с презентацией традиционных блюд разных народов. 15:00 , музей Д. А. Кунаева — лекция «Көп ұлтты ел — біртұтас халық»;

, музей Д. А. Кунаева — лекция «Көп ұлтты ел — біртұтас халық»; 15:00, дом-музей А. Байтурсынова — круглый стол «Ел бірлігі — ынтымақта».

1 мая

10:00 , библиотека Алмалы — праздничный вечер «Береке басы — бірлік»;

, Мультимедийный центр традиционной музыки — музейный урок«Бір шаңырақ астында — ортақ мақсат, ортақ мүдде»;

, Мультимедийный центр традиционной музыки — музейный урок«Бір шаңырақ астында — ортақ мақсат, ортақ мүдде»; 11:00 , Alatau Creative Hub — книжная выставка «Бір шаңырақ астында — бейбіт ел»;

, Alatau Creative Hub — книжная выставка «Бір шаңырақ астында — бейбіт ел»; 12:00 , мемориальный музей Н. Тлендиева — концерт «Бірлік әуені — ел жүрегі»;

, мемориальный музей Н. Тлендиева — концерт «Бірлік әуені — ел жүрегі»; 14:30 , Государственный академический театр кукол — благотворительный спектакль «Қуыршақ Думан» с участием кукол, исполняющих национальные танцы и песни;

, Государственный академический театр кукол — благотворительный спектакль «Қуыршақ Думан» с участием кукол, исполняющих национальные танцы и песни; 19:00 — ночной неоновый забег «Бірлік жүгіруі» с регистрацией участников, разминкой и музыкальным сопровождением DJ;

, Государственный академический театр кукол — благотворительный спектакль «Қуыршақ Думан» с участием кукол, исполняющих национальные танцы и песни; 19:00 — ночной неоновый забег «Бірлік жүгіруі» с регистрацией участников, разминкой и музыкальным сопровождением DJ; Комьюнити-центр Медеуского района — выставка рисунков и стен газет«Бейбітшілік әлемі»;

Комьюнити-центр Медеуского района — выставка рисунков и стен газет«Бейбітшілік әлемі»; Комьюнити-центр Жетысуского района (ул. Серикова 6а/1) — культурно-познавательный конкурс «Бір шаңырақ астында».

Комьюнити-центр Жетысуского района (ул. Серикова 6а/1) — культурно-познавательный конкурс «Бір шаңырақ астында».

4 мая

11:00, библиотека им. М. Ауэзова — литературно-музыкальный вечер «Қазақстан — Отаным — мәңгі достық дастаны».

Районные праздничные программы

Праздничные мероприятия охватят все районы Алматы.

Алатауский район:

1 мая, Центр инновационного творчества школьников — праздничный концерт.

Алмалинский район:

1 мая, 11:00, восточный берег озера Сайран — концерт с участием эстрадных звезд, выставки ремесленников и зоны для детей и взрослых.

Ауэзовский район:

1 мая, 11:00, парк Family Park и сквер Сарыарка — концертная программа.

Бостандыкский район:

1 мая, 11:00, Парк Первого Президента — праздничный концерт и ярмарка национальных блюд.

Жетысуский район:

1 мая в 10:00 в микрорайоне Айнабулак по улице Мукатай состоится прохождение в национальных костюмах.

10:00, Арбат (мкр. Айнабулак) — праздничные мероприятия и выставка национальной одежды.

Медеуский район:

30 апреля, 10:00, парк 28 гвардейцев-панфиловцев — праздничная программа «Где есть единство — там есть жизнь»;

1 мая, 14:00, площадь Абая — праздничный концерт с участием творческих коллективов «Бірлігіміз жарасқан Қазақстан».

Наурызбайский район:

30 апреля, 16:00, амфитеатр (мкр. Шугыла, 347) — концерт с участием звезд эстрады;

1 мая, 19:00 — показ художественного фильма «Болған оқиға» под открытым небом.

Турксибский район:

1 мая, 11:00, парк им. С. Сейфуллина — праздничный концерт, выставки этнокультурных объединений, соревнования по баскетболу 3×3 среди школьников и праздничная торговля.

