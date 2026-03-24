Афины вводят субсидии на топливо и удобрения на фоне энергокризиса

Комплекс мер состоит из субсидий на дизельное топливо в размере 16 евроцентов за литр, топливной карты для большинства граждан, позволяющая получать дотации, 15-процентной дотации на покупку удобрений для фермеров и специальной компенсации паромным перевозчикам

Как пишет Еuronews, речь идет о двухмесячной программе с бюджетом в 300 миллионов евро. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что очередной удар по экономике страны вызван «бурями, бушующими за греческими границами». Он пообещал, что кабмин будет поддерживать «каждого гражданина, как делал это в трудные моменты до сих пор».

В Афинах не хотят, чтобы возникшие на фоне конфликта логические сложности, подорожание энергоносителей и удобрений сказались на расценках на продукты и услуги, особенно в турсекторе.

Планируется, что министерство финансов детально доработает заявленный премьер-министром план. Средства на дотации будут частично привлечена из бюджета, а частично — за счёт запланированного введения нового налога на онлайн-казино.

Отмечается также, что ранее греческие власти пообещали изучить возможность добавления атомной энергии к своему существующему энергетическому балансу — в частности, через малые модульные реакторы.

