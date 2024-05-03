Афганистан, Казахстан и Туркменистан планируют построить логистический хаб в провинции Герат

Афганистан достиг договоренностей с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве крупного логистического хаба в афганской провинции Герат в целях развития региональной торговли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом в интервью агентству Reuters сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли во временном правительстве движения «Талибан» Нуруддин Азизи.

Договоренности о строительстве этого узла были достигнуты на состоявшихся на прошлой неделе в Кабуле переговорах Афганистана, Казахстана и Туркменистана после совместных консультаций, продолжавшихся полгода. Через два месяца стороны подготовят проект соответствующего соглашения.

— В провинции Герат на инвестиции Афганистана, Казахстана и Туркменистана будет построен логистический хаб на пересечении торговых маршрутов коридора Север — Южная Азия, — сказал Азизи, отметив, что через этот центр на западе Афганистана Россия может доставлять нефть в Пакистан и другие южноазиатские страны.

По его словам, первоначальный годовой трафик углеводородов через транспортный узел в Герате может составить 1 млн тонн.

Азизи сообщил, что Афганистан также провел переговоры с Китаем о прокладке торгового транспортного маршрута между двумя странами через высокогорный Ваханский коридор, уточнив, что он может использоваться для доставки китайских товаров в Иран через афганскую территорию.