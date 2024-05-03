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    13:30, 03 Май 2024 | GMT +6

    Афганистан, Казахстан и Туркменистан планируют построить логистический хаб в провинции Герат

    Строительство
    Фото: freepik.com

    Афганистан достиг договоренностей с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве крупного логистического хаба в афганской провинции Герат в целях развития региональной торговли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Об этом в интервью агентству Reuters сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли во временном правительстве движения «Талибан» Нуруддин Азизи.

    Договоренности о строительстве этого узла были достигнуты на состоявшихся на прошлой неделе в Кабуле переговорах Афганистана, Казахстана и Туркменистана после совместных консультаций, продолжавшихся полгода. Через два месяца стороны подготовят проект соответствующего соглашения.

    — В провинции Герат на инвестиции Афганистана, Казахстана и Туркменистана будет построен логистический хаб на пересечении торговых маршрутов коридора Север — Южная Азия, — сказал Азизи, отметив, что через этот центр на западе Афганистана Россия может доставлять нефть в Пакистан и другие южноазиатские страны.

    По его словам, первоначальный годовой трафик углеводородов через транспортный узел в Герате может составить 1 млн тонн.

    Азизи сообщил, что Афганистан также провел переговоры с Китаем о прокладке торгового транспортного маршрута между двумя странами через высокогорный Ваханский коридор, уточнив, что он может использоваться для доставки китайских товаров в Иран через афганскую территорию.

    Теги:
    Талибан Казахстан Сотрудничество Афганистан Строительство Международные отношения Туркменистан
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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