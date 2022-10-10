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Аферистка обманула мужчину на 20 млн тенге в Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Октября 2022, 13:29
Аферистка обманула мужчину на 20 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница Туркестанской области обманула мужчину на 20 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Тулькубасский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, знакомая пообещала помочь приобрести трехкомнатную квартиру в новостройке за 20 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили аферистку, которой оказалась местная жительница. Полицейские установили, что подозреваемая на протяжении 9 месяцев под различными предлогами так и не выполнила обещанного. Полученные от потерпевшего деньги, она уже успела потратить на собственные нужды. В настоящее время в отношении задержанной проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям», - сообщили в полиции.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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