17 Августа 2022 11:30

Аферист в Туркестане пообещал трудоустроить в КНБ за 4 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Туркестана обратилась местная жительница, которая пояснила, что знакомый, обещая трудоустроить дочь в Комитет национальной безопасности, обманным путем выманил у нее 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

Потерпевшая в течение двух лет ждала возврата денег. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Туркестанские полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого, им оказался безработный местный житель.