2 Августа 2022 20:46

Аферист обещал безвозмездные госсубсидии жителям Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестана задержали мошенника, который обещал помощь в получении госсубсидий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

«В дежурную часть УП Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, некий знакомый выманил у нее 350 тыс. тенге, обещая помощь в получении безвозмездных субсидий от государства. Аферист каждый раз затягивал обещание под разными предлогами, не выполнил его и не вернул деньги.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». На раскрытие преступления в УП Туркестана ориентировали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции», - проинформировали в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность мошенника и задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра, которого доставили в управление полиции.

Проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге. Он под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы.