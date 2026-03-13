Аэропорты Бельгии приостановили работу

Общенациональная забастовка организована тремя крупнейшими профсоюзами страны FGTB, CSC и CGSLB. В результате практически полностью заблокирована транспортная система и международное сообщение.

Главный аэропорт страны «Brussels Airport» (Завентем) отменил 12 марта все вылетающие пассажирские рейсы. Из 203 запланированных прибывающих рейсов более половины также аннулированы. Другой аэропорт Шарлеруа полностью прекратил работу на 24 часа.

В столице наблюдаются критические перебои в работе метро, трамваев и автобусов. Оператор столицы Бельгии «STIB» подтвердил работу лишь нескольких линий (метро 1 и 5, трамваи 4, 7, 10 и др.) с огромными интервалами.

В порту Антверпен-Брюгге и Зебрюгге движение судов парализовано из-за протеста лоцманов и технических служб. По состоянию на утро более 70 судов ожидают входа в территориальные воды в Северном море.

В центре Брюсселя проходит демонстрация, в которой участвуют от 50 до 70 тысяч человек. Протестующие собрались в районе Северного вокзала и движутся к Южному, из-за чего перекрыты ключевые тоннели (Рейерс, Анни Корди) и центральные улицы.

Протест профсоюзов вызван правительственными реформами в рамках бюджетного плана по сокращению дефицита. Работники требуют отмены пенсионной реформы, которая предполагает увеличение пенсионного возраста (до 67 лет). Защиты системы автоматической индексации зарплат, которую правительство планирует изменить. Улучшения условий труда в государственном и частном секторах.

