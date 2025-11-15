Аэропорт в Балхаше реконструируют за счет возвращенных активов

В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию региональных транспортных хабов и повышению безопасности воздушного сообщения Правительство из Специального государственного фонда выделило 945 млн тенге на реконструкцию аэропорта города Балхаш.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Реконструкция объекта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и довести основные параметры воздушной гавани в соответствие с требованиями международных стандартов. Пропускная способность увеличится более чем на 30%.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На сегодняшний день уже обустроили кровлю основного здания аэропорта и пристройки, установили окна, провели канализацию и основную сеть водопровода. Также смонтированы канализационно-насосная станция, блочная комплектно-трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопительная система.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В настоящий момент ведутся работы по закупу первоочередной аэродромной специальной техники для обслуживания аэропорта. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик.

В Правительстве отметили, что в рамках реализации Послания Президента в Казахстане ведется комплексная работа по развитию авиационной инфраструктуры, которая включает масштабную модернизацию ведущих аэропортов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе для превращения их в мультимодальные хабы. Одновременно с этим строят новых аэропорты в ключевых туристических зонах (Катон-Карагай, Зайсан, Кендирли) и восстанавливают региональные воздушные гавани.

