    09:39, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт в Балхаше реконструируют за счет возвращенных активов

    945 млн тенге из средств возвращенных активов выделили на реконструкцию аэропорта Балхаша, передает агентство KAzinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Фото: Правительство РК

    В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию региональных транспортных хабов и повышению безопасности воздушного сообщения Правительство из Специального государственного фонда выделило 945 млн тенге на реконструкцию аэропорта города Балхаш.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Реконструкция объекта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и довести основные параметры воздушной гавани в соответствие с требованиями международных стандартов. Пропускная способность увеличится более чем на 30%.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    На сегодняшний день уже обустроили кровлю основного здания аэропорта и пристройки, установили окна, провели канализацию и основную сеть водопровода. Также смонтированы канализационно-насосная станция, блочная комплектно-трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопительная система.

    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В настоящий момент ведутся работы по закупу первоочередной аэродромной специальной техники для обслуживания аэропорта. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик.

    В Правительстве отметили, что в рамках реализации Послания Президента в Казахстане ведется комплексная работа по развитию авиационной инфраструктуры, которая включает масштабную модернизацию ведущих аэропортов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе для превращения их в мультимодальные хабы. Одновременно с этим строят новых аэропорты в ключевых туристических зонах (Катон-Карагай, Зайсан, Кендирли) и восстанавливают региональные воздушные гавани.

    Ранее сообщалось, что в ЗКО реализуют 27 социальных и инфраструктурных проектов на возвращенные активы.

    Реконструкция Правительство РК Аэропорт Балхаш
    Анастасия Палагутина
