    Аэропорт Усть-Каменогорска оштрафовали за монопольно высокую цену на топливо

    Монопольно высокая цена на авиационное топливо в аэропорту Усть-Каменогорска привела к штрафам и конфискации доходов в пользу государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Усть-Каменогорска
    Фото: airport-uk.kz

    Это одно из самых заметных нарушений, выявленных антимонопольным органом в Восточном Казахстане в 2025 году.

    О результатах расследования и других фактах антимонопольного реагирования на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по ВКО Сауле Бакберген.

    — Аэропорт Усть-Каменогорск привлечен к административной ответственности за установление монопольно высокой цены на авиационное топливо. Всего в течение года к ответственности привлекли шесть субъектов рынка. Сумма наложенных штрафов составила 10,1 млн тенге, еще 10 млн тенге монопольного дохода конфисковано в доход государства, — отметила Сауле Бакберген.

    Чтобы не допустить необоснованного роста цен на социально значимые ресурсы, антимонопольный орган также вынес два предостережения по рынку угля.

    Помимо расследований, департамент активно работал на упреждение. В 2025 году проведено 17 анализов товарных рынков, а с поставщиками продовольственных товаров заключено 18 антимонопольных комплаенс-соглашений.

    Отдельное внимание уделили снижению участия государства в экономике. В регионе провели 47 мониторингов деятельности государственных предприятий. По их итогам выдано семь предписаний, все они исполнены в полном объеме. Кроме того, на площадке Совета по устранению барьеров шесть проблем бизнеса удалось решить на местном уровне.

    Ранее сообщалось, что субъекты естественных монополий в сфере ЖКХ оштрафованы более чем на 900 млн тенге.

    Топливо Штрафы Аэропорт Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
