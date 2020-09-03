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Аэропорт Туркестана: когда откроют и куда планируют запустить авиарейсы

3 Сентября 2020 08:43
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Аэропорт Туркестана: когда откроют и куда планируют запустить авиарейсы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил строительную площадку международного аэропорта, строящегося в 16 км от Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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За пять лет в Алматы жильем обеспечат свыше 16 тысяч семей Умирзак Шукеев посетил объекты, вводимые в эксплуатацию в этом году в Туркестане С 1 сентября на пункте пропуска «Нур жолы» действует электронная очередь

Воздушную гавань строит турецкая компания «YDA Group», а сам объект будет введен в эксплуатацию до конца года. Во время встречи с представителями подрядной организации аким области поручил качественно и в срок завершить строительство аэропорта. Отметим, на сегодняшний день на объекте завершено 75% строительно-монтажных работ, на стройплощадке задействовано 673 рабочих и 147 единиц техники.


Следует отметить, в первую очередь из воздушной гавани духовной столицы страны рейсы планируют запустить в Нур-Султан, Алматы и Стамбул. Также ожидаются рейсы в Караганду, Актау, Атырау, Актобе и Мекку.

Наряду с этим, глава региона посетил новую музыкальную школу «Акжайык». Заместитель акима области Сакен Калкаманов ознакомил присутствующих с работой двухэтажной музыкальной школы на 550 мест с концертным залом, конференц-залом, комнатами для оркестра и хорового класса.


Глава региона также посмотрел выступления юных артистов. Напомним, музыкальная школа – это подарок Туркестану от Восточно-Казахстанской области.


Вместе с тем Умирзак Шукеев проинспектировал ход строительства гостиницы «Rixos Turkestan». В настоящее время здесь ведутся работы по монтажу фасада, инженерных сетей, внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. На строительстве объекта задействовано 340 рабочих, вся работа организована в две смены.


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#Туркестанская область   #Культура   #Акимат   #Строительство   #Транспорт  
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