    06:10, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Аэропорт Цюриха временно приостановил прием внеплановых рейсов

    Международный аэропорт Цюриха до вечера 24 января не будет обслуживать внеплановые рейсы в качестве запасного аэродрома из-за проведения Всемирного экономического форума в Давосе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    аэропорт Цюрих
    Фото: pexels

    Об этом сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

    — До 16:00 по всемирному времени (22:00 по времени Астаны) аэропорт не принимает внеплановые и некоммерческие рейсы в качестве запасного аэродрома в связи с форумом, — уточнил источник агентства.

    Он добавил, что именно через Цюрих прибывают большинство иностранных делегаций и высокопоставленных гостей.

    Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, ежегодно собирающая лидеров бизнеса, политических деятелей и экспертов из разных сфер.

    В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой заявлен «Дух диалога». Мероприятие откроется в понедельник вечером выступлением обладателя нескольких премий «Грэмми» Джона Батиста.

    Напомним, Дональд Трамп планирует подписать устав «Совета мира» в Давосе 22 января. Для получения статуса постоянного члена организации администрация США требует от государств взнос не менее $1 млрд в течение первого года участия.

