Аэропорт Цюриха временно приостановил прием внеплановых рейсов

Об этом сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

— До 16:00 по всемирному времени (22:00 по времени Астаны) аэропорт не принимает внеплановые и некоммерческие рейсы в качестве запасного аэродрома в связи с форумом, — уточнил источник агентства.

Он добавил, что именно через Цюрих прибывают большинство иностранных делегаций и высокопоставленных гостей.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, ежегодно собирающая лидеров бизнеса, политических деятелей и экспертов из разных сфер.

В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой заявлен «Дух диалога». Мероприятие откроется в понедельник вечером выступлением обладателя нескольких премий «Грэмми» Джона Батиста.

Напомним, Дональд Трамп планирует подписать устав «Совета мира» в Давосе 22 января. Для получения статуса постоянного члена организации администрация США требует от государств взнос не менее $1 млрд в течение первого года участия.