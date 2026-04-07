Аэропорт Астаны временно изменит расписание рейсов

С 15 апреля по 31 мая 2026 года в аэропорту Астаны будут проводиться плановые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе с 10:00 до 18:00 часов.

В связи с этим все рейсы, запланированные на указанный период времени, заблаговременно перенесены на более ранние или более поздние часы.

— Просим учитывать данную информацию при планировании поездок. Рекомендуем заранее уточнять актуальное время вылета на официальном сайте аэропорта или у вашей авиакомпании. Обращаем внимание, что терминал аэропорта и все зоны обслуживания пассажиров функционируют в штатном режиме без ограничений, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Во избежание возможного скопления пассажиров в зонах регистрации и предполётного досмотра пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно:

— не менее чем за 2 часов до вылета по внутренним рейсам

— не менее чем за 3 часов до вылета по международным рейсам

Проводимые работы направлены на обеспечение безопасности полётов и повышение качества инфраструктуры аэропорта.

