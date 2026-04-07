    12:41, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Аэропорт Астаны временно изменит расписание рейсов

    Изменения связаны с плановыми ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    С 15 апреля по 31 мая 2026 года в аэропорту Астаны будут проводиться плановые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе с 10:00 до 18:00 часов.

    В связи с этим все рейсы, запланированные на указанный период времени, заблаговременно перенесены на более ранние или более поздние часы.

    — Просим учитывать данную информацию при планировании поездок. Рекомендуем заранее уточнять актуальное время вылета на официальном сайте аэропорта или у вашей авиакомпании. Обращаем внимание, что терминал аэропорта и все зоны обслуживания пассажиров функционируют в штатном режиме без ограничений, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

    Во избежание возможного скопления пассажиров в зонах регистрации и предполётного досмотра пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно:

    — не менее чем за 2 часов до вылета по внутренним рейсам

    — не менее чем за 3 часов до вылета по международным рейсам

    Проводимые работы направлены на обеспечение безопасности полётов и повышение качества инфраструктуры аэропорта.

    О том, на какой стадии находится процесс строительства нового аэропорта в Астане, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Авиация Астана Аэропорт Задержка и отмена авиарейсов
    Динара Жусупбекова
