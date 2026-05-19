Аэропорт Алматы затопило во время дождя: о причинах высказался министр

По словам министра, при строительстве терминала, возведенного на частные инвестиции, в проекте были заложены нормативы по пропускной способности — около 132 литров осадков на крышу на единицу времени. При этом фактически, как утверждает он, в расчетах учитывался более высокий показатель — до 230 литров.

— Я поднимался, наверху такой большой желоб, он фактически как большой арык… Вы представляете, сколько воды единовременно — дождь какой сильный был, что даже при открытых боковых шлюзах оно полилось вовнутрь. То есть желоб когда переполнился, он начал затекать во внутреннюю часть аэропорта, — пояснил Сауранбаев.

В отношении компании уже приняты административные меры. Министр также подчеркнул, что аэропорт относится к структурам Парижского холдинга.

— Что касается суммы ущерба, физического ущерба как такового там нет. Вода прошла по центру, пол протерли. Возможно, где-то был поврежден гипсокартон, но это их внутренние вопросы. Думаю, они быстро это устранят. Такого ущерба, который был бы нанесен имуществу в значительном объеме, точно нет. Но есть имиджевый ущерб для группы компаний, — добавил он.

Напомним, в начале мая в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как вода льется с потолка, затопив зоны досмотра и паспортного контроля. На месте сотрудники аэропорта оперативно устраняли последствия подтопления. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что в результате сильных осадков протекания были зафиксированы в отдельных зонах терминалов Т1 и Т2.