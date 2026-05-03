Аэропорт Алматы затопило во время дождя

В терминалах международного аэропорта Алматы во время сильного дождя протекла крыша, передает агентство Kazinform.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как вода льется с потолка, затопив зоны досмотра и паспортного контроля. На месте сотрудники аэропорта оперативно устраняли последствия подтопления.

Другой очевидец также поделился видео, на котором видно, что дождевой водой затопило и прилегающую территорию снаружи терминала.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что в результате сильных осадков протекания были зафиксированы в отдельных зонах терминалов Т1 и Т2.

— Последствия были оперативно устранены в течение 30 минут и не повлияли на выполнение рейсов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Проводится обследование инфраструктуры для оценки причин и предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, — сообщили в аэропорту.

Отметим, что это не первый подобный случай: еще в 2024 году в новом терминале аэропорта города также произошло подтопление после проливного дождя.