Администрация Трампа отменила «зеленые» кредиты на $30 млрд, выданные при Байдене

Управление кредитных программ Министерства энергетики при администрации Байдена приняло обязательства по кредитованию на сумму около 104 млрд долларов для строительства заводов по производству аккумуляторов, линий электропередачи, водородных электростанций и многих других проектов.

Администрация Трампа реорганизовала ведомство и переименовала его в Управление по финансированию энергетического доминирования (EDF) Министерства энергетики США в прошлом году, а также аннулировала кредиты на сумму 29,9 млрд долларов, сообщает The New York Times.

Кредиты на сумму 53,6 млрд долларов продолжают действовать, но ведомство не предоставило более подробной информации.

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что за последний год Министерство энергетики провело индивидуальную проверку своего кредитного портфеля, чтобы обеспечить ответственное инвестирование средств налогоплательщиков, — сообщает FOX Business.

Министерство энергетики приостановило 223 проекта после «тщательной индивидуальной проверки».

— Мы обнаружили, что в последние месяцы правления администрации Байдена из Управления кредитных программ было выведено больше средств, чем за последние 15 лет. Президент Трамп обещал защитить деньги налогоплательщиков и увеличить поставки доступной, надёжной и безопасной энергии в Америку, — заявил министр энергетики США Крис Райт.

Министерство сообщило, что отказалось от финансирования проектов в области ветровой и солнечной энергетики на сумму около 9,5 млрд долларов в пользу инвестиций в природный газ и модернизацию атомных электростанций, чтобы сделать энергию более доступной.

Администрация Трампа отменила финансирование экологических проектов при правлении Джо Байдена.

В прошлом году были отменены гранты на сумму почти 8 млрд долларов, которые выделялись на поддержку сотен проектов в области чистой энергетики в 16 штатах.

— Будьте уверены, министерство энергетики продолжит пересматривать гранты, чтобы каждый доллар работал на благо американского народа, — сообщил министр энергетики США Крис Райт.

В настоящее время у EDF есть право на получение кредитов на сумму более 289 млрд долларов для финансирования приоритетных для администрации Трампа проектов, которые включают строительство ядерных реакторов.

Ранее сообщалось, что администрация Трамп отозвала 5 млрд долларов зарубежной помощи.