Администрация Президента Казахстана проанализировала деятельность правоохранительных органов

Наряду с недостатками, характерными только для определенных силовых органов, также определены общие проблемные направления, которые напрямую влияют на эффективность работы.

По результатам анализа выработаны конкретные предложения по устранению недостатков, отработку которых ответственные государственные органы должны будут обеспечить в кратчайший срок.

О принимаемых мерах, имеющихся результатах и соответствующих выводах будет доложено Главе государства.

Контроль за надлежащим исполнением поручения и в дальнейшем будет обеспечиваться Администрацией Президента.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов.