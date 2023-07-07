Администрация торгового дома в Павлодаре объяснила обрушение кровли

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Руководство торгового дома «Артур-1» сообщило о внутреннем расследовании ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В торговом доме»Артур-1«по улице Малайсары батыра шли работы по ремонту кровли. Не успели закрепить. Ее сорвало резким порывом ветра», - написала администрация торгового дома на официальной странице «Артур-1» в Instagram.
Сообщается также, что сейчас проводится внутреннее расследование причин произошедшего.
«Приносим извинения пострадавшим», - говорится в сообщении.
Кровля обрушилась сегодня. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м.
Пресс-служба больницы Павлодара сообщила о состоянии пострадавших в обвале крыши торгового дома. Оба мужчины находятся в стабильном состоянии