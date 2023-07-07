Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Кровля торгового дома обвалилась в Павлодаре: есть пострадавшие

    7 Июля 2023, 15:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт 112 в 13.54 поступило сообщение о том, что в торговом доме «Артур», со стороны улицы Суворова, произошел обвал кровли. На место выехали 4 сотрудника и одна единица техники оперативно-спасательного отряда и 3 сотрудника центра медицины катастроф», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По сообщениям очевидцев, под завалами находились люди, добавили в ДЧС.

    «Спасатели приступили к разборке конструкции. Одного мужчину 1975 года рождения извлекли из под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом обеих ног. Работы продолжаются», - прокомментировал источник.

    Еще одного мужчину скорая помощь госпитализировала до приезда спасателей.

    По данным пресс-службы станции скорой помощи области, вызов о случившемся поступил в 13.52. На место направили 2 медицинские бригады, время в пути составило 5 минут.

    «Пострадавших двое - мужчины 1971 и 1975 годов рождения. У первого диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у второго - политравмва и травматический шок. Оба доставлены в городскую больницу номер 1», - отметили в службе 103.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Происшествия МЧС Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Сильный сель сошёл в Алматинской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице