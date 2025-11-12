Адеми, Сулу, Амре: В Актюбинской области родилась тройня

В семье Аслана Лайыкова и Ляззат Жоламановой пополнение. Ляззат Жоламанова на 31-й неделе беременности родила тройню. Вес новорожденных при рождении составил 1600, 1670 и 1490 граммов.

— Мои малыши появились на свет раньше срока на 1 месяц. У одного из них были проблемы с сердцем, пришлось сделать операцию. Поэтому мы никому ничего не сообщали и только вчера вернулись домой. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, набирают вес и растут. В моем роду есть близнецы, а старший сын все время говорил, что хочет трех малышей, видимо, его желание сбылось. Имена детям мы выбирали вместе с мужем. Они пришли по воле Аллаха, пусть их жизнь будет красивой, судьба прекрасной, — рассказала молодая мама Ляззат Жоламанова.