    15:12, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Адеми, Сулу, Амре: В Актюбинской области родилась тройня

    Аким района поздравил с рождением тройни семью Лайыковых из города Шалкар. Малыши пробыли в родильном доме больше месяца, под наблюдением врачей в Актобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тройня
    Фото: из личного архива семьи Лайыковых

    В семье Аслана Лайыкова и Ляззат Жоламановой пополнение. Ляззат Жоламанова на 31-й неделе беременности родила тройню. Вес новорожденных при рождении составил 1600, 1670 и 1490 граммов.

    — Мои малыши появились на свет раньше срока на 1 месяц. У одного из них были проблемы с сердцем, пришлось сделать операцию. Поэтому мы никому ничего не сообщали и только вчера вернулись домой. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, набирают вес и растут. В моем роду есть близнецы, а старший сын все время говорил, что хочет трех малышей, видимо, его желание сбылось. Имена детям мы выбирали вместе с мужем. Они пришли по воле Аллаха, пусть их жизнь будет красивой, судьба прекрасной, — рассказала молодая мама Ляззат Жоламанова.

    Ранее мы рассказывали, что в Кызылорде родился ребенок весом 6,5 килограммов.

     

    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
