АБР будет развивать мультимодальные коридоры с участием Грузии

Об этом сообщила генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Лия Гутьеррес на Первом общественном телеканале.

Проекты будут охватывать дороги, железные дороги, авиацию, водный транспорт и «умную» мобильность. Особое внимание уделят Коридору 2, который в значительной степени совпадает со Срединным коридором. Планируется его модернизация и цифровизация для превращения в полноценный экономический коридор.

Для контроля эффективности проектов будет использоваться система мониторинга коридоров, а новый механизм финансирования пограничных переходов BUILD поможет ускорить трансграничные перевозки и торговлю.

В энергетике АБР сосредоточится на расширении возобновляемой генерации, модернизации сетей и укреплении региональной энергетической связности. Особое внимание уделят крупным гидроэнергетическим проектам, таким как Рогунская ГЭС в Таджикистане и Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане, а также Зеленому энергетическому коридору через Каспийское море с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Эффективность проектов будет оцениваться по росту возобновляемой энергии, надежности сетей и созданию региональных платформ для обмена чистой энергией.

Ранее мы писали о том, какие международные транспортные коридоры строятся в Южном Кавказе.