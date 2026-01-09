РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:49, 08 Январь 2026 | GMT +5

    АБР будет развивать мультимодальные коридоры с участием Грузии

    Азиатский банк развития (АБР) сосредоточится на развитии мультимодальных транспортных и энергетических коридоров в рамках программы CAREC, частью которых является Грузия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

    АБР будет развивать мультимодальные коридоры с участием Грузии
    Фото: Первый общественный телеканал Грузии

    Об этом сообщила генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Лия Гутьеррес на Первом общественном телеканале.

    Проекты будут охватывать дороги, железные дороги, авиацию, водный транспорт и «умную» мобильность. Особое внимание уделят Коридору 2, который в значительной степени совпадает со Срединным коридором. Планируется его модернизация и цифровизация для превращения в полноценный экономический коридор.

    Для контроля эффективности проектов будет использоваться система мониторинга коридоров, а новый механизм финансирования пограничных переходов BUILD поможет ускорить трансграничные перевозки и торговлю.

    В энергетике АБР сосредоточится на расширении возобновляемой генерации, модернизации сетей и укреплении региональной энергетической связности. Особое внимание уделят крупным гидроэнергетическим проектам, таким как Рогунская ГЭС в Таджикистане и Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане, а также Зеленому энергетическому коридору через Каспийское море с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

    Эффективность проектов будет оцениваться по росту возобновляемой энергии, надежности сетей и созданию региональных платформ для обмена чистой энергией.

    Ранее мы писали о том, какие международные транспортные коридоры строятся в Южном Кавказе.

    Теги:
    Дороги Грузия Энергетика Железная дорога Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают