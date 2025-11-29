Какие международные транспортные коридоры строятся в Южном Кавказе

Какие коридоры формируют транспортную сеть

Средний (Транскаспийский) коридор — маршрут из Китая через территорию Казахстана, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он сочетает железнодорожные и автомобильные участки с морским транзитом и стимулирует модернизацию подъездных дорог к портам Баку, Поти и Батуми.

Коридор «Север-Юг» — связывает Россию, Азербайджан и Иран. Маршрут ускорит перевозку грузов между Европой и Ближним Востоком и станет одним из ключевых трансконтинентальных направлений.

TRIPP (или Зангезурский коридор) — проект сухопутной дороги через южную Армению, связывающий материковый Азербайджан с Нахчываном. Это стратегически важная альтернатива, которая может расширить транспортные возможности Южного Кавказа.

TRACECA (Европа — Кавказ — Азия) — сеть, объединяющая автомобильные, железнодорожные и морские маршруты. Позволяет интегрировать страны региона в транзитную систему между Европой и Азией.

Asian Highway (AH) — международная дорожная сеть, охватывающая 32 страны и более 140 000 км дорог. В ее составе — магистрали в Южном Кавказе, что обеспечивает стандартизированное качество трасс и непрерывное сообщение.

Строящиеся автомобильные проекты

Грузия

Проект автодороги Квешети-Коби (Е117), ведущей к грузино-российской границе, является стратегически важным для транспортной инфраструктуры Грузии. Длина трассы составляет 23 км, предусмотрено строительство 5 тоннелей, включая 9‑километровый под горным массивом, и 6 мостов. Общий бюджет проекта - 1,24 млрд лари ($459 млн), часть средств - 909 млн лари ($336 млн) - финансируется Азиатским банком развития и ЕБРР. Контроль качества работ осуществляет компания UBM International.

Эксперты отмечают, что проект важен прежде всего потому, что он обеспечивает удобный и безопасный путь к грузино-российской границе, создавая тем самым новые возможности логистики и туризма.

Фото: internationalinvestment.biz

Наряду с этим продолжается строительство участка «Восток-Запад» (East-West Highway) на направлении Батуми-Сарпи протяженностью 11,3 км, включая 7,6‑километровый тоннель через горный массив, финансируемый АБР по кредиту $360 млн.

Одновременно ведется модернизация железнодорожного маршрута Тбилиси-Махинджаури, который имеет стратегическое значение для Казахстана. Это направление обеспечивает стабильный доступ к портам Грузии, включая Батумский, и другим Черноморским портам, что гарантирует бесперебойный транзит казахстанских грузов на международные рынки.

Модернизация автомобильного коридора Е60 находится в финальной фазе: завершается строительство инженерно сложного Рикотского участка, укрепляется инфраструктура маршрута Самтредиа-Григорети, а также реализуется проект обходной дороги Тбилиси общей протяженностью 51 км.

Ведется подготовка к развитию направления на участке Рустави-граница Азербайджана. Параллельно расширяется пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, достигшая 5 млн тонн в год, что обеспечивает эффективное сообщение с Кавказом, Турцией и Центральной Азией.

Азербайджан

Продолжается строительство крупного инфраструктурного проекта на участке Горадиз–Агбанд, формирующий азербайджанский участок Зангезурского коридора (TRIPP). Степень готовности железнодорожной линии, а также автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 124 километра составляет порядка 95%. Полное завершение строительства намечено на второй квартал 2026 года — ориентировочно к лету. Дорога строится по категории 1B с четырех- и шестиполосным движением, включает три тоннеля общей длиной более 12 км, 28 мостов и инженерные сооружения.

В Нахчыване стартует модернизация железнодорожного участка протяженностью 188 километров, который планируется к завершению в 2028 году.

Фото: ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

В Карабахском и Восточном Зангезурском регионах планируется строительство около 12 новых дорожных проектов общей протяженностью примерно 2 300 км. Уже построено 39 тоннелей суммарной длиной почти 66 км, что повышает надежность и безопасность транспортных маршрутов.

В стране также продолжается строительство автомагистрали М2 (Баку-Газах-граница Грузии, E60). Одновременно реализуются проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые позволяют снизить транспортные риски и оптимизировать движение грузов по направлениям Восток-Запад и Север-Юг через территорию страны. Это повышает эффективность транзита грузов из Европы в Центральную Азию, включая Казахстан. Работы финансируются за счет государственного бюджета и международных кредитов, в том числе ЕБРР и АБР.

В железнодорожном секторе завершен основной этап модернизации линии Восток-Запад. Обновлена трасса Гаджигабул-Беюк-Кесик, продолжаются работы на участке Гаджигабул-Алят-Баку и осуществляется переход на переменный ток, что повышает пропускную способность и скорость перевозок.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс после реконструкции увеличила пропускную способность с 1 до 5 млн тонн в год, обеспечивая надежное сообщение с Кавказом, Турцией и Европой.

Также ведется модернизация линии Сумгайыт-Ялама в рамках коридора «Север-Юг», строительство терминала в Астаре (Иран) близится к завершению и будет введено в эксплуатацию в первом квартале следующего года.

Параллельно модернизируется линия Османлы-Астара и ведется подготовка к строительству железнодорожного сообщения в направлении Нахчывана.

Следует отметить, что помимо сухопутных дорог между Азербайджаном и Казахстаном действует регулярное морское сообщение по Каспию, включающее паромные и Ro-Ro перевозки ( прим.ред. способ транспортировки грузов, которые могут передвигаться самостоятельно или на колесах) для автотранспорта и железнодорожных составов. Порты Алят, Гофсан и строящийся Зиря со стороны Азербайджана, а также Курык и Актау со стороны Казахстана обеспечивают непрерывность логистических цепочек и укрепляют транспортную связь двух стран.

Таким образом, Азербайджан формирует высокопропускную сеть автомобильных и ЖД магистралей, обеспечивая беспрепятственное движение транзитных потоков между Европой, Турцией, Ираном, Центральной Азией и Каспийским регионом.

Армения

В Армении в рамках международного проекта «Север‑Юг» продолжается строительство дороги, которая соединит южную границу с Ираном с северной — с Грузией. Одно из приоритетных направлений — это участок Каджаран-Агарак протяженностью 32 км, где реализуется фаза 4 проекта. Там предусмотрено строительство двух тоннелей (включая 360‑метровый), 17 мостов, развязок и новой дорожной инфраструктуры.

В 2025 году правительство выделило дополнительное финансирование для ускорения работ на этом участке порядка 8,4 млрд драмов (около 22 млн долларов).

Согласно заявлению вице‑премьера Армении Тиграна Хачатряна, до конца года планируется освоить часть средств, а к концу 2025‑го — достичь около 30 % выполнения работ.

Фото: Armenpress

Другой важный сегмент трассы Сисиан-Каджаран (южная Армения). Он включает в себя новый участок длиной около 60 км, с проектами туннелей. В частности, предполагается строительство 8,6‑километрового туннеля, а также ряда мостов и других инженерных сооружений. После завершения этот маршрут сократит путь между населенными пунктами, повысят скорость движения до 100 км/ч, снизит время в пути и повысит безопасность.

С учетом сложного рельефа и горных условий часть маршрутов проходит через труднодоступные участки, что делает строительство технически сложным с необходимостью тоннелей, мостов и обходов населенных пунктов.

Тем не менее, благодаря привлечению инвестиций и международного финансирования, проект «Север‑Юг» получает новую динамику. Правительство Армении отмечает, что дороги готовятся к вводу в эксплуатацию, а новый маршрут может значительно усилить транспортную и транзитную значимость страны.

Основные риски и вызовы

Тем не менее реализация международных транспортных проектов в Южном Кавказе сталкивается с рядом вызовов:

Политическая неопределенность. Маршруты проходят через территории со сложной историей, стабильность транзита зависит от двусторонних соглашений и региональной дипломатии.

Инженерные и климатические риски. Горные участки, например, в Грузии и Армении, требуют строительства туннелей, подпорных стен и защищенных конструкций. Трагический случай на участке Квешети-Коби подчеркнул серьезность этих рисков.

Инфраструктурные «узкие места» на Каспии. Недостаток синхронных инвестиций в порты и паромные терминалы ограничивает пропускную способность Среднего коридора.

Финансирование и коммерческая устойчивость. Масштабные проекты требуют значительных инвестиций, а глобальная волатильность цен и изменение торговых потоков повышают риски окупаемости.

Координация стандартов и процедур. Таможенная и техническая несовместимость между странами замедляет транзит, цифровизация границ и унификация процедур остаются приоритетом.

Несмотря на существующие вызовы, развитие транспортных коридоров в регионе продолжается динамично. Страны Южного Кавказа усиливают координацию, модернизируют инфраструктуру и привлекают международные инвестиции, что позволяет постепенно снимать узкие места и повышать безопасность проектов. В результате регион уверенно формирует устойчивую транзитную сеть, а роль Казахстана в евразийской логистике становится еще более значимой.

Роль Казахстана

Реализация крупных инфраструктурных проектов в Грузии, Азербайджане и Армении с участием Казахстана открывает новые возможности для логистики и укрепляет региональную экономическую интеграцию. При этом эффективность этих инициатив зависит не только от объемов инвестиций, но и от политической стабильности, технической проработки и согласованной координации между странами.

Фото: НК «Қазақстан темір жолы»

На территории Казахстана продолжается формирование связки между коридорами «Европа — Западный Китай» (Е40) и «Север — Юг» (Е121). Идет реконструкция ключевых автомобильных участков, включая направление Актау-Атырау, а также строительство участка Атырау-Астрахань. Эти проекты позволят интегрировать автодорожное сообщение казахстанских портов Курык и Актау с портом Туркменбаши. Планируемое завершение работ — 2026–2027 годы.

В железнодорожной сфере ведутся работы по модернизации ключевых участков, включая развитие направления Мойынты-Кызылжар и Бейнеу. Это позволит постепенно повысить пропускную способность и эффективность маршрутов Восток-Запад.

Основные проекты по этой транспортной линии реализуются в рамках долгосрочной стратегии до 2030 года, что обеспечит Казахстану стабильное сообщение с регионами Южного Кавказа и ключевыми международными транспортными коридорами.