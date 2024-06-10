Абонементы на платную парковку планируют внедрить в Алматы

В Алматы рассматривается вопрос введения абонементов на платную парковку для жителей близлежащих домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в управлении городской мобильности, план развития парковочного пространства предполагает единую для всего города типологию парковок и введение прозрачной тарифной системы. Коммунальным предприятием «Алматы паркинг» разрабатывается механизм внедрения абонементов для жителей близлежащих к зоне парковки домов.

— Приоритет будут иметь местные жители, для которых реорганизация парковочных пространств, особенно для резидентов центра Алматы, может стать настоящим спасением. Местные жители получат специальные разрешения. Оставлять авто внутри парковочной зоны (несколько кварталов вокруг дома) можно будет по абонементу. Автолюбитель, который приобрел абонемент, сможет парковаться без почасовой оплаты, — подчеркнул руководитель «Алматы паркинг» Владимир Ни.

По его словам, специальный режим будет предусмотрен для людей, относящихся к льготным категориям. Это участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территориях других государств, инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида, пострадавшие вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, многодетные матери, а также водители государственного автотранспорта во время исполнения прямых служебных обязанностей.

— Планируется, что они получат разрешения на бесплатную парковку. Кроме того, будет предусмотрена 50-процентная скидка для владельцев мотоциклов и электромобилей, — добавил Владимир Ни.

По предварительным планам, абонементы будут рассчитаны на 3, 6 или 12 месяцев. Предполагаемая дата внедрения — август–сентябрь этого года.

Отмечается, что поступления от платных парковок и штрафов будут направлены на развитие транспортной системы и благоустройство общественных пространств.

Ранее эксперты из разных стран рассказали, как решаются проблемы с чрезмерным трафиком и нехваткой парковочных мест в различных городах мира.