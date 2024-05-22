Нехватка парковок и избыток машин в Алматы - мнение экспертов

В Алматы за два года число зарегистрированных автомобилей выросло на 24%, по прогнозам экспертов, через шесть лет прирост составит не менее 40%. Это связано также с ожидаемым ростом населения — к 2030 году в городе будут проживать 2,5 миллиона человек. Рост числа частных машин существенно повышает нагрузку на дорожную сеть и парковочное пространство мегаполиса. О том, как можно избавиться от этой проблемы и какие меры нужно принимать, рассказали отечественные и зарубежные эксперты в сфере транспорта корреспонденту агентства Kazinform.

Круглый стол на тему «Риски избыточной автомобилизации Алматы: поиск новых решений» прошел в Алматы. В ходе мероприятия отечественные и зарубежные эксперты в сфере транспорта обсудили тенденции по снижению автомобилизации в мегаполисах.

Так, руководитель проектного офиса по развитию транспортной системы при акимате Алматы Артур Шахбазян заметил, что в последнее время в южной столице движение ухудшилось — поездка из одной точки в другую занимает долгое время, особенно в часы пик.

Фото: акимат города Алматы

— Это говорит о том, что количество автомобилей и перемещение на частном авто по городу растет несоразмерно. Наша задача теперь подготовить концептуальные и стратегические решения для города, которые потом в составе проектов могут реализовываться и достигать цели, поставленные в программе развития Алматы, — сказал эксперт.

По его словам, за два года число зарегистрированных автомобилей выросло на 24%. Это достаточно большой рост.

— Рост продолжается. Согласно нашей методики и генеральном плану, к 2030 году прирост составит не менее 40%. При этом, ожидаем, что население города к 2030 году вырастет до 2,5 миллиона человек. Может быть еще больше. Это достаточно консервативный прогноз. Ну и соответственно, рост числа автомобилей существенно повышает нагрузку на дорожную сеть и парковочное пространство города, — отметил он.

Избыточное количество транспорта оказывает также негативное влияние на экологию, считает эксперт. По его данным, на сегодня в мегаполисе зарегистрированы 600 тысяч автомобилей, еще 400 тысяч ТС ежедневно въезжают в город из области. Всего по дорогам Алматы передвигается 1 млн автомобилей. При этом, годовое расчетное количество выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта на 2023 год составило 112 735 тонн.

Согласно данным управления административной полиции ДП Алматы по состоянию на 1 декабря 2023 года в городе числятся 598 506 единиц автотранспортных средств, по данным АПК «Сергек» ежедневно в город въезжают в среднем 400 000 единиц автотранспорта.

Артур Шахбазян также рассказал, что при росте автомобилизации крупные города по всему миру принимают меры по ее снижению. Одними из них является ввод платной парковки (почасовая оплата и временное ограничение на нахождение на парковочном месте).

— Платная парковка — это не разовая мера, а системный процесс, который определен по времени. Эта мера влияет положительно, улучшает ситуацию с парковками, а также среднюю скорость передвижения по городу, — отметил он.

Кроме того, в некоторых мегаполисах введены такие меры, как платный въезд в центр, ограничение въезда по номеру, классу или месту регистрации машин.

— Такие экстремальные меры дают достаточно большие эффекты: снижение загрузки дорог на 20-40%, увеличение средней скорости на 10-20%, сокращение автомобилизации, — сказал он.

Артур Шахбазян отметил, что динамичные, доступные, пригодные для жизни и привлекательные города никогда не будут свободны от заторов. В то же время политика в области автомобильного транспорта должна быть направлена на устранение заторов на экономически эффективной основе.

— Транспортным властям неизбежно придется использовать комбинацию мер по ограничению доступа, парковок и установление платы за проезд, чтобы выгоды от эксплуатационных и инфраструктурных мер, направленных на уменьшение заторов на дорогах, сохранялись, — заявил он.

Независимый эксперт в области транспортного планирования Елена Ерзакович также считает, что в городе увеличилось количество автомобилей, и это, по ее словам, катастрофическая ситуация. Однако доказать это населению сейчас сложно, так как имеется недоверие к источникам данных.

Фото: акимат города Алматы

— Прежде чем ввести ограничительные меры, нам нужно доказать. Несмотря на тотальную цифровизацию, у нас на протяжении 10 лет не меняется сам подход, как мы говорим о транспортных выбросах. Тут должны быть какие-то существенные изменения… Городу надо предлагать более четкие источники данных, показать что происходит в динамике… Когда мы начнем переходить к этим мерам: парковки и еще какие-то ограничения, то нам надо социоэкологический и социоэкономический эффект. Но для этого необходимо выделить средства… Тогда мы имеем возможность обосновать гражданам, почему ситуация сложная, — добавила она.

Эксперт по транспорту из Москвы Сергей Андрейкин отметил, что в условиях растущей агломерации и населения городов инфраструктура никогда не успеет за потребностями частных автотранспортов. По его словам, самое эффективное, но радикальное решение — это жесткое ограничение количества частного транспорта на улицах города и введение высокой платы за парковку на улицах города не только в центре, но и также на окраинах и даже во дворах.

— На мой взгляд в Алматы ввести эти ограничения — преждевременно, но с парковкой надо заниматься серьезно. Парковок должно быть больше и они должны стать дороже. Тогда будет какой-то эффект. Прежде всего эффект будет иметь для местных жителей, — сказал эксперт.

Российский блогер-урбанист и специалист по транспорту Аркадий Гершман привел пример Стокгольма, где ввели платный проезд на дорогах и высокую стоимость парковки.

Фото: акимат города Алматы

— Изначально горожане были против, но, когда ощутили эффект этих мер, большинство поменяли свое мнение. Это ненормально ежедневно наблюдать 10-балльные пробки в своем городе. Поэтому введение ограничений для личных авто, развитие общественного транспорта, создание велосипедных полос всегда дают положительный результат, — отметил урбанист.

В свою очередь, член Экспертного Совета по устойчивому плану транспортной системы города Милан Федерико Паролотто считает, что сегодня нет необходимости разрабатывать новые методы контроля трафика, опыт таких городов, как Париж, Лондон, Милан, показал свою эффективность.

— Это расширение зоны платной парковки, введение ограничений на въезд авто в определенные районы, льготы для электромобилей и многое другое. Важно понимать, что машина создает много проблем: это заправка, мойка, техобслуживание и, самое главное, она занимает огромное количество общественного пространства. Поэтому сколько дорог ни строй, проблему заторов не решить. Единственный выход — это жесткие ограничения и развитие общественного транспорта, — подчеркнул зарубежный эксперт.

По итогам круглого стола его участники пришли к заключению, что Алматы рано или поздно придет к более дорогому тарифу на парковку и другим ограничениям для личных авто, но все это должно делаться параллельно активному развитию общественного транспорта.