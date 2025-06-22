РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:09, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма

    Восточно-Казахстанская область готовится к масштабной реконструкции исторического памятника XVII века — храма Аблайкит, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма
    Фото: акимат Уланского района

    Храм расположен в живописной местности Уланского района ВКО. Археологический комплекс, хранящий в себе загадки джунгарской эпохи, планируют не просто сохранить, но и сделать доступным для туристов.

    Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма
    Фото: акимат Уланского района

    — Мы пригласили Бориса Щербакова, известного исследователя, который хорошо знает это место. С его участием подготовлен проект, в ближайшее время начнутся работы, — сообщила заместитель акима Уланского района Лязиза Кенжетаева на брифинге в региональной службе коммуникаций.

    Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма
    Фото: акимат Уланского района

    По её словам, предусмотрено восстановление архитектурных элементов древнего храма, благоустройство территории и прокладка дороги от первого Сибинского озера. Важным элементом станет создание туристической инфраструктуры с сохранением исторического облика объекта.

    Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма
    Фото: акимат Уланского района

    В акимате подчёркивают: интерес к памятнику уже проявляют иностранные граждане, особенно туристы из Китая. В будущем здесь могут появиться организованные экскурсии, что даст дополнительный импульс развитию культурного туризма в регионе.

    Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма
    Фото: акимат Уланского района

    Аблайкит — одно из немногих сохранившихся свидетельств джунгарской цивилизации на территории Восточно-Казахстанской области. Инициатива по его возрождению может стать важным шагом в популяризации исторического наследия страны.

    Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма
    Фото: акимат Уланского района

    Ранее мы рассказывали об Аральской Атлантиде — тайнах затонувшего города.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Археология История Казахстана
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают