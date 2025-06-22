Аблайкит возродят: в ВКО начнут восстановление джунгарского храма

Храм расположен в живописной местности Уланского района ВКО. Археологический комплекс, хранящий в себе загадки джунгарской эпохи, планируют не просто сохранить, но и сделать доступным для туристов.

Фото: акимат Уланского района

— Мы пригласили Бориса Щербакова, известного исследователя, который хорошо знает это место. С его участием подготовлен проект, в ближайшее время начнутся работы, — сообщила заместитель акима Уланского района Лязиза Кенжетаева на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Фото: акимат Уланского района

По её словам, предусмотрено восстановление архитектурных элементов древнего храма, благоустройство территории и прокладка дороги от первого Сибинского озера. Важным элементом станет создание туристической инфраструктуры с сохранением исторического облика объекта.

Фото: акимат Уланского района

В акимате подчёркивают: интерес к памятнику уже проявляют иностранные граждане, особенно туристы из Китая. В будущем здесь могут появиться организованные экскурсии, что даст дополнительный импульс развитию культурного туризма в регионе.

Фото: акимат Уланского района

Аблайкит — одно из немногих сохранившихся свидетельств джунгарской цивилизации на территории Восточно-Казахстанской области. Инициатива по его возрождению может стать важным шагом в популяризации исторического наследия страны.

Фото: акимат Уланского района

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