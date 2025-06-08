Аральская Атлантида: тайны затонувшего города

Исторические источники свидетельствуют, что Арал пересыхал как минимум трижды, а затем вновь наполнялся водой.

— В начале XIII века, во время монгольского нашествия, была нарушена ирригационная система в нижнем течении Амударьи, и её крупные дельтовые рукава изменили направление. Подобное изменение повторилось после завоевания Хорезма войсками Эмира Тимура. Его армия разрушила все каналы и водоотводные системы. В результате этого берега моря начали отступать. Это произошло приблизительно в конце XIV века, — рассказывает кандидат исторических наук, директор филиала Института археологии имени А. Х. Маргулана в городе Астана Азилхан Тажекеев.

Археолог Танирберген Мамиев несколько лет назад писал: «В 2000 году находки, извлечённые с высохшего дна Аральского моря, произвели настоящий фурор среди местного населения».

Фото: Central Asian Journal of Water Research

Эти открытия не могли остаться без внимания научного сообщества. Уже вскоре экспедиция, организованная учёными и студентами Кызылординского университета имени Коркыт ата, отправилась в таинственное место. Руководил экспедицией на тот момент глава научного центра археологии и этнографии университета — Азилхан Тажекеев.

Фото: Әзілхан Тәжекеев/Facebook

— В 2001 году на высохшем дне Арала, отступившем от прежней береговой линии на 100-120 километров, было обнаружено монументальное сооружение, построенное из камня и обожженного кирпича. В ходе первичного исследования найденный мавзолей был предварительно отнесен к XII–XIV векам, позднее датировка была уточнена — XIV век. Обнаружение рядом с ним остатков средневекового поселения, кладбища, большого здания и мавзолея из камня и кирпича вновь привлекло внимание ученых к археологическим памятникам, открывшимся на обмелевшем дне Арала. Известно, что в средневековых письменных источниках Арал назывался морем Кердери. Именно поэтому найденный мавзолей получил название Кердери, — объясняет Тажекеев.

Фото: Central Asian Journal of Water Research

Ученый считает, что Арал-Асар представлял собой крупное средневековое поселение, не имевшее укреплений, то есть, по сути, был большим селом. За несколько столетий существования в нем не было построено ни оборонительных стен, ни защитных сооружений. По мнению исследователя, причиной этого могло быть то, что поселение на протяжении 500-600 лет находилось под водой на глубине до 30 метров. Тем не менее, силуэты домов, возведенных из саманных кирпичей, до сих пор различимы.

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

— Поселение, расположенное в 62 километрах от села Каратерен Аральского района, полностью размыто морской водой. Следы канала шириной 2-2,5 метра, проходившего через город, указывают на то, что здесь существовала ирригационная система. Вероятно, в те времена жители тянули воду из дельты Сырдарьи, — продолжает Азилхан Тажекеев.

Фото: Central Asian Journal of Water Research

Участники экспедиции пришли к выводу, что одним из основных занятий местных жителей было земледелие. Судя по находкам, население Арал-Асара особенно преуспело в выращивании риса. Археологи обнаружили здесь множество жерновов, ёмкости для хранения муки и зерна, а также мельничные камни, использовавшиеся в производстве муки.

Фото: Ә. Марғұлан атындағы археология институты

Артефакты, найденные на месте древнего города Кердери, относящегося к XIV веку, ныне хранятся в Музее рыболовов в городе Арал Аральского района. В числе экспонатов — железные монеты эпохи Золотой Орды, керамические изделия, украшения из золота и мельничные камни.

Фото: Central Asian Journal of Water Research

— В старинных арабских письменах Арал именовался Голубым морем. Оно занимало четвертое место в мире по величине. По чистоте, прозрачности и красоте оно могло соперничать разве что с Эгейским морем. Такое вот море в XII веке уже стало пересыхать также как сейчас, и на его дне начали расти саксаулы. Именно в этот период были основаны города Арал-Асар и Кердери. Позднее, в XV веке, море вновь наполнилось водой. Это было естественное природное явление. Однако современное высыхание Арала считается катастрофой, созданной руками человека. Ведь в 1930-х годах в Средней Азии началось масштабное строительство оросительных каналов, и значительные объёмы воды были отведены на поля для выращивания хлопка и риса. С этого момента уровень моря стал стремительно снижаться, — рассказывает научный сотрудник музея Тумар Омирзаккызы.

Фото: Назерке Саниязова/Kazinform

Ранее мы уже освещали вопросы сохранности историко-культурного наследия Приаралья, его охраны, а также проблем, связанных с воздействием местного населения на древние памятники.