Абитуриентов предупредили о фейковых SMS с «зачислением» в учебные заведения МВД РК

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило абитуриентов о фейковых SMS-сообщениях о зачислении в ведомственные учебные заведения и призвало не переходить по подозрительным ссылкам, передает агентство Kazinform.

— Министерство внутренних дел сообщает о распространении ложных сообщений посредством SMS-рассылок о якобы зачислении абитуриентов в ведомственные организации образования МВД. Указанная рассылка является фейковой и не имеет отношения к министерству внутренних дел, — сообщили в ведомстве.

Фото: МВД РК

В настоящее время приемная кампания еще продолжается. Все этапы конкурсного отбора не завершены. Прием осуществляется в установленные сроки: с 15 по 25 июля.

Кроме того, окончательные результаты приемной кампании будут доступны исключительно в личном кабинете абитуриента в информационной системе «Qyzmet police» после завершения всех этапов отбора и принятия решений приемными комиссиями.

— Обращаем внимание, что информационная система «Qyzmet police» не осуществляет рассылку SMS-сообщений о зачислении абитуриентов. В этой связи просим граждан не доверять подобным сообщениям, не переходить по содержащимся в них ссылкам, не сообщать свои персональные данные и пользоваться только официальной информацией МВД, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как Казахстан выявляет фермы фейковых аккаунтов и информационные атаки.