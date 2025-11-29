Абиба Абужакынова стала бронзовой призеркой турнира серии Большого шлема в Абу-Даби
Спортсменка национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова (до 48 кг) заняла третье место на турнире Большого шлема, который проходит в городе Абу-Даби (ОАЭ), передает Kazinform.
В поединке за бронзу наша соотечественница одержала победу над представительницей Испании Перез Солер.
Ранее по ходу турнира Абиба победила бельгийку Маэлис Дапа, но уступила китаянке Сюй Синран. Далее в утешительном турнире Абужакынова до победы над испанкой Перез победила соперницу из Монголии Ганбатаар Наранцэцэг.
В соревнованиях принимают участие 401 спортсмен из 53 стран.
Олимпийский чемпион Елдос Сметов пропускает турнир, так как намерен вернуться к тренировкам в 2026 году. Тем не менее, спортсмен не намерен завершать карьеру и показал свой «допинг».