    20:48, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Абиба Абужакынова стала бронзовой призеркой турнира серии Большого шлема в Абу-Даби

    Спортсменка национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова (до 48 кг) заняла третье место на турнире Большого шлема, который проходит в городе Абу-Даби (ОАЭ), передает Kazinform.

    Фото: ДРС

    В поединке за бронзу наша соотечественница одержала победу над представительницей Испании Перез Солер.

    Ранее по ходу турнира Абиба победила бельгийку Маэлис Дапа, но уступила китаянке Сюй Синран. Далее в утешительном турнире Абужакынова до победы над испанкой Перез победила соперницу из Монголии Ганбатаар Наранцэцэг.

    В соревнованиях принимают участие 401 спортсмен из 53 стран.

    Ранее стал известен состав команды Казахстана на Большой шлем в Абу-Даби.

    Олимпийский чемпион Елдос Сметов пропускает турнир, так как намерен вернуться к тренировкам в 2026 году. Тем не менее, спортсмен не намерен завершать карьеру и показал свой «допинг». 

