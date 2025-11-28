РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:43, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дзюдоисты Казахстана узнали первых соперников на Большом шлеме в ОАЭ

    В столице ОАЭ Абу-Даби 28 ноября стартует турнир серии Большого шлема по дзюдо с участием сборной Казахстана, передает Kazinform.

    дзюдошы Нұрқанат Серікбаев
    Фото: НОК

    Команда Казахстана выступит в ОАЭ практически в сильнейшем составе — на татами выйдут призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев и вице-чемпионка мира Абиба Абужакынова.
    Перед стартом турнира состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны первые соперники казахстанских дзюдоистов на турнире.

    Мужчины:

    • 60 кг. 1/8 финала. Магжан Шамшиддин — Константинос Ионидис (ОАЭ);
    • 60 кг. 1/8 финала. Аман Бакытжан — Эмиль Джаринг (Нидерланды);
    • 66 кг. 1/16 финала. Гусман Кыргызбаев — Робин Жара (Мексика);
    • 66 кг. 1/16 финала. Нурканат Серикбаев — Жульен Фраскадоре (Италия);
    • 73 кг. 1/16 финала. Есет Куанов — Мухамед Алоев (Бруней);
    • 81 кг. 1/16 финала. Абылайхан Жубаназар — Димитри Гочиладзе (Грузия);
    • 81 кг. 1/16 финала. Азат Кумисбай — Нугзари Таталашвили (ОАЭ);
    • 90 кг. 1/16 финала. Ермахан Ануарбеков — Аслан Коцоев (Азербайджан);
    • 100 кг. 1/8 финала. Нурлыхан Шархан — Александр Куколи (Сербия);
    • 100 кг. 1/8 финала. Марат Байкамуров — Симеон Катарина (Голландия);
    • +100 кг. 1/8 финала. Еламан Ергалиев — Азамат Чотчаев (Бруней).

    Женщины:

    • 48 кг. 1/8 финала. Абиба Абужакынова — победительница пары Андреа Стоядинов (Сербия) — Дапа Маелис (Бельгия);
    • 57 кг. 1/8 финала. Бакыт Кусакбаева — Адриана Сальвадор Родригес (Испания);
    • 63 кг. 1/8 финала. Эсмигуль Куюлова — Керем Примо (Израиль).

    Отметим, что олимпийский чемпион Елдос Сметов пропускает турнир, так как намерен вернуться к тренировкам в 2026 году.

    Спорт ОАЭ Сборная Казахстана Дзюдо
