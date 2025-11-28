Дзюдоисты Казахстана узнали первых соперников на Большом шлеме в ОАЭ

Команда Казахстана выступит в ОАЭ практически в сильнейшем составе — на татами выйдут призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев и вице-чемпионка мира Абиба Абужакынова.

Перед стартом турнира состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны первые соперники казахстанских дзюдоистов на турнире.

Мужчины:

60 кг. 1/8 финала. Магжан Шамшиддин — Константинос Ионидис (ОАЭ);

60 кг. 1/8 финала. Аман Бакытжан — Эмиль Джаринг (Нидерланды);

66 кг. 1/16 финала. Гусман Кыргызбаев — Робин Жара (Мексика);

66 кг. 1/16 финала. Нурканат Серикбаев — Жульен Фраскадоре (Италия);

73 кг. 1/16 финала. Есет Куанов — Мухамед Алоев (Бруней);

81 кг. 1/16 финала. Абылайхан Жубаназар — Димитри Гочиладзе (Грузия);

81 кг. 1/16 финала. Азат Кумисбай — Нугзари Таталашвили (ОАЭ);

90 кг. 1/16 финала. Ермахан Ануарбеков — Аслан Коцоев (Азербайджан);

100 кг. 1/8 финала. Нурлыхан Шархан — Александр Куколи (Сербия);

100 кг. 1/8 финала. Марат Байкамуров — Симеон Катарина (Голландия);

+100 кг. 1/8 финала. Еламан Ергалиев — Азамат Чотчаев (Бруней).

Женщины:

48 кг. 1/8 финала. Абиба Абужакынова — победительница пары Андреа Стоядинов (Сербия) — Дапа Маелис (Бельгия);

57 кг. 1/8 финала. Бакыт Кусакбаева — Адриана Сальвадор Родригес (Испания);

63 кг. 1/8 финала. Эсмигуль Куюлова — Керем Примо (Израиль).

Отметим, что олимпийский чемпион Елдос Сметов пропускает турнир, так как намерен вернуться к тренировкам в 2026 году.