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#Абай175: депутат британского парламента и писатель прочитали стихотворения казахского поэта

Автор:  
Тимур Дюсекеев
2 Августа 2020, 02:21
#Абай175: депутат британского парламента и писатель прочитали стихотворения казахского поэта

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Великобритании поддержало челлендж по чтению стихотворений Абая в честь 175-летия великого казахского поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рады поддержать челлендж по чтению стихотворений Абая в честь 175-летия великого казахского поэта. В преддверии 10 августа, дня рождения Абая, каждый день мы будем публиковать видеоролики наших британских и ирландских друзей, читающих самые известные стихи Абая.

Стихи Абая были переведены британским знаменитым поэтом, критиком, драматургом и лауреатом премии Томаса Элиота профессором Шоном О'Брайеном. Позже в этом году стихи будут опубликованы в первом в истории полном томе произведений Абая», - сообщили в посольстве Казахстана в Великобритании.

Полковник Боб Стюарт, депутат британского парламента от Бекенхэма и председатель Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном прочел отрывок из стихотворения «Не думай о выгоде, думай о чести».

Доктор Крис Макнаб, писатель, редактор, менеджер проекта, преподаватель и директор компании Colourblue зачитал стихотворение Абая «Разным людям не верь, что тебя вознесут».

Напомним, к 175-летию Абая Кунанбайулы был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Японии, Узбекистане. Послы Франции и США в Казахстане также присоединились к поэтическому марафону.

МИД РК   Видео   Великобритания   Общество   Абай  
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