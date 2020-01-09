Абай – историческая ценность для казахского народа – Мурат Ауэзов о статье Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов высказал свое мнение относительно статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я прочитал эту статью. В целом она производит хорошее впечатление тем, что уделяется большое внимание личности Абая, его значению для современного общества, для современных процессов, которые у нас происходят, и совершенно убежденно говорится о том, что Абай – это громадной величины историческая ценность для казахского народа. Мне очень понравились те места, где речь идет о Семипалатинске. Это один из духовных центров Казахстана, там, где Абай, Шакарим, Мухтар Ауэзов. Это перспективная и благородная, важная работа», - говорит Мурат Ауэзов.

Он также отметил, что ведется огромная работа и запланировано очень много событий по празднованию 175-летия Абая.

«Перед нами стоит задача поднять величие Абая. Если сказать в двух словах, то Абай – спаситель казахского народа. О чем идет речь? XIX век. Это трагический финал конно-кочевой цивилизации. Кочевники, наши предки, на историческую арену вышли 2,5 тысяч лет назад. И мы не должны бояться этих цифр, потому что мы все, как общество, осуществим программу культурное наследие. Мы введем туда масштабы этих 2,5 тысяч лет: закончилась эпоха бронзы, началась эпоха железа и конь стал средством покорения больших пространств… Отсюда идет вся наша предыстория», - добавил писатель.

В чем гениальность Абая? В том, что он не был равнодушен. Он нашел пути, как сохранить свой народ - казахов, кочевников, чтобы их не постигла та же участь, что постигла братьев по истории – джунгар, заметил Мурат Ауэзов.

«Он избрал путь всестороннего воина. Его композиторские свойства, его ораторские речи, Слова назидания были направлены на то, чтобы народ стал крепче, чтобы обрел новые качества с целью, чтобы они удержались на этой Земле. Абай подготавливал своих учеников, все отозвались на его призывы, все отдавали своих детей в школы, чтобы дети получили образование. Образование и восточное, и западное», - добавил он.

Он также подчеркнул, что судьба Абая связана с историей конно-кочевой цивилизации. В этом величие и уникальность великого поэта.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».



