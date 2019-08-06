Abai175: Кайрат Мами обратился к молодым ученым словами великого Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 августа председатель Конституционного Совета Кайрат Мами принял участие в пленарном заседании III Международного форума молодых ученых «Burabay Forum: международное сотрудничество Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета Республики Казахстан.

Обращаясь к участникам с приветственным словом, К. Мами отметил, что проведение в Казахстане международного форума молодых ученых стало доброй традицией. Он превратился в авторитетную дискуссионную площадку по обсуждению актуальных вопросов в сфере науки, образования и инноваций. В этом году форум имеет особое значение, так как организован в рамках Года молодежи в Казахстане.

Спикер подчеркнул важность учрежденной Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым стипендии «Болашак», которая дает молодому поколению казахстанцев уникальную возможность получения высшего образования за рубежом. По его словам, динамичные темпы развития и современные вызовы ставят новые задачи перед обществом и государством. В этом процессе важную роль играет Конституция, которая определяет векторы эволюции политико-правовой, экономической и культурно-гуманитарной сфер. Результаты научных исследований должны служить претворению в жизнь общечеловеческих ценностей, многие из которых закреплены в главном законе страны, сказал председатель Конституционного Совета.

Выступая перед молодыми учеными из 12 стран, К. Мами присоединился к поэтической эстафете, посвященной 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева, прочитав отрывки из его 38-го слова назидания: «Известно, что наука — один из ликов Всевышнего, потому и любовь к науке — признак человечности и искренности. Лучшими из людей считаются те, кто приносит пользу окружающим. Эти люди не знают ни сна, ни покоя, ни развлечений. Они находятся в неустанном поиске полезных для человечества открытий. Они совершенствуют человеческий разум, учат нас отличать добро от зла, несомненно, мы во многом обязаны им».

Напомним, к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, Ассамблея народа Казахстана, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, акимы регионов также поддержали эстафету.

Коллектив МИА «Казинформ» также принял участие в челлендже #Abai175, приняв эстафету от «Egemen Qazaqstan».