19:45, 29 Май 2024 | GMT +6
95 лошадей отогнали в безопасное место в Атырауской области
95 лошадей отогнали в безопасное место в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.
В Атырауской области спасателями оперативно-спасательного отряда на расстоянии 6 км от населенного пункта Бесикты проведены работы по безопасному отгону 95 лошадей, в том числе 10 голов жеребят, оставшихся в окружении паводковых вод.
В спасательных работах были задействованы пять спасателей, лодка МЧС РК.
Ранее сообщалось, что свыше 1200 жителей получили компенсации на восстановление жилья в Кульсары.
Уровень воды в реке Жайык снижается в Атырауской области.