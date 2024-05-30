95 лошадей отогнали в безопасное место в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

В Атырауской области спасателями оперативно-спасательного отряда на расстоянии 6 км от населенного пункта Бесикты проведены работы по безопасному отгону 95 лошадей, в том числе 10 голов жеребят, оставшихся в окружении паводковых вод.

В спасательных работах были задействованы пять спасателей, лодка МЧС РК.

Ранее сообщалось, что свыше 1200 жителей получили компенсации на восстановление жилья в Кульсары.

Уровень воды в реке Жайык снижается в Атырауской области.