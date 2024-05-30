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    19:45, 29 Май 2024 | GMT +6

    95 лошадей отогнали в безопасное место в Атырауской области

    лошади, паводки, Атырауская область
    Фото: кадр из видео

    95 лошадей отогнали в безопасное место в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС. 

    В Атырауской области спасателями оперативно-спасательного отряда на расстоянии 6 км от населенного пункта Бесикты проведены работы по безопасному отгону 95 лошадей, в том числе 10 голов жеребят, оставшихся в окружении паводковых вод.

    В спасательных работах были задействованы пять спасателей, лодка МЧС РК.

    Ранее сообщалось, что свыше 1200 жителей получили компенсации на восстановление жилья в Кульсары.

    Уровень воды в реке Жайык  снижается в Атырауской области.

     

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Спасение животных Регионы Казахстана Регионы Скот Видео Животные Паводки в Казахстане Спасатели Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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