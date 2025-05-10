Более 500 фельдшеров подготовил за годы войны медколледж в Петропавловске

Участники конференции ознакомились с экспозицией музея, осмотрели специальную выставку.

Колледж был открыт в 1930 году как Петропавловский медицинский техникум, в 1939 году был реорганизован в школу фельдшеров.

Фото: Высший медицинский колледж им. Жумагали Тлеулина

По словам председателя совета ветеранов колледжа Людмилы Трапезниковой, учебное заведение имеет богатую историю.

— В 1941 году на фельдшерское отделение было принято 180 человек, на отделение медсестер 22 человека. Из них 24 отличника были приняты без экзаменов. В тот год, в связи с началом войны, выпускники не сдавали экзаменов. В первый день войны 75 девушек добровольно ушли на фронт. Многие выпускники колледжа — ветераны войны. Одна из них, Мария Китаева, в 1943 году была призвана на войну из села Становое, где работала фельдшером. Она участвовала в освобождении от врага Донбасса, Ворошиловграда, Тернополя, Житомира, Киева. Победу встретила в Вене, в должности фельдшера санитарной роты. Награждена орденом «Красной Звезды», многими медалями. Таких примеров много, — говорит Л. Трапезникова.

Фото: Высший медицинский колледж им. Жумагали Тлеулина

Еще один выпускник колледжа Базарбай Толебеков был санитарным инструктором в 358-й стрелковой дивизии. Не пробыв на фронте и года, он погиб вблизи населенного пункта Мышково в Смоленской области. Машину, на которой везли раненых бойцов, обстреляли фашисты. Родственники только через 7 лет узнали, что он был похоронен в братской могиле.

Фото: Высший медицинский колледж им. Жумагали Тлеулина

— В нашем музее хранятся личные вещи Базарбая — конспекты, последнее письмо, призывной документ. Все это подарили родственники в 2015 году, когда создавался музей. В ходе сегодняшнего мероприятия мы передали часть личных вещей Базарбая Толебекова в областной историко-краеведческий музей, — говорят сотрудники колледжа.

В преддверии знаменательной даты в Петропавловске открылась выставка «Шаги Великой Победы».

Фото: yandex.kz

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