Символ эпохи: знаменитый памятник легендарному танку Т-34 в Павлодаре

История появления танка Т-34 в Павлодаре, как и многие другие, пример того, как сами жители хотели внести что-то новое в облик города. В канун 42-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне удалось найти подходящий экземпляр и доставить его из Семипалатинска.

Изначально танк расположили на постаменте в сквере по улице Ленина, которая ныне называется Астана. Это был фурор среди мальчишек. Сюда бежала детвора, чтобы познакомиться с настоящей боевой машиной. По рассказам краеведов известно, что под низом был открытый люк, через который дети пробирались внутрь танка. Длилось это не так долго, поскольку позже было решено отверстие подпереть, после чего походы мальчишек закончились.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Краеведы не смогли установить, участвовал ли павлодарский Т-34 в боях. Когда его доставили в город, то частично разобрали. Сняли некоторые детали, по сути, оставив лишь узнаваемую форму боевой машины. Известно лишь, что произвести его могли на тульском заводе.

— Танк Т-34 — это усовершенствованная модель, оснащенная 85-миллиметровой пушкой, способной пробивать броню тяжелых танков «Тигр» и «Пантера». В производстве он с 1943 года, с 1944 года основная машина советских танковых частей и до сих пор состоит на вооружении в ряде стран мира, — рассказала и. о. директора павлодарского музея Воинской славы Куляш Шайдулина.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Павлодарский танк в 2014 году из сквера по улице Астана перевезли в сквер возле музея Воинской славы. Он стал частью большой инсталляции, посвященной Великой Отечественной войне. По рассказам историков, на этом месте в советское время располагался первый железнодорожный вокзал. Небольшое деревянное здание, откуда отправлялись на фронт горожане. Именно поэтому здесь впоследствии построили музей, а еще через время создали и парк в такой же тематике.

Похвастаться в сквере возле музея Воинской славы могут и другими интересными экспонатами, игравшими важную роль в Великой Отечественной войне. К примеру, «Катюшей». Этот ЗИС-5, конечно, уже без пулемета, но он точно участвовал на боях сражений. После Победы в 1954 году во времена освоения Целины «Катюша» оказалась в Павлодарской области и стала работать на благо сельского хозяйства.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Еще один артефакт — пушка Махмета Каирбаева. На боевые сражение она попала в феврале 1944 года. После войны хранилась сначала в зале музея Ленинграда, позже она была в польском Вильнюсе, в музее революции и в марте 1992 года ее доставили в Павлодар, на Родину героя Советского союза, рассказала Куляш Шайдулина.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

Не менее интересен и поезд-теплушка. В таких вагонах жителей страны оправляли на фронт, а также перевозили раненых.

— Он был построен в 1894 году. В последнее время он стоял на станции «Туз қала» в селе Таволжан. Он был в составе поезда, этот вагон. Чтобы его восстановить, пришлось полностью разбирать. Многие детали павлодарским железнодорожникам пришлось вытачивать заново, — добавила и. о. руководителя павлодарского музея Воинской славы.

Сквер «Северный», в котором и находится инсталляция Великой Отечественной войны в Павлодаре уже давно излюбленное место прогулок жителей близлежащих домов. А в преддверии дня Победы сюда приходят сотни горожан на экскурсии.