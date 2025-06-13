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    01:12, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    930 детей не смогли пройти медосмотр в Жамбылской области

    Нарушения прав детей выявили при проверке учебных заведений в одном из районов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

    Врачи, южная корея
    Фото: freepik.com

    Прокуратурой Жуалынского района по результатам анализа состояния законности в сфере обязательного социального медицинского страхования установлено, что медицинские учреждения не организовали работу по проведению профилактических медицинских осмотров среди детей.

    — В частности, в текущем году в семи учебных заведениях Жуалынского района 930 несовершеннолетних детей не прошли специальные медицинские осмотры, что является нарушением их права на гарантированную медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

    После вмешательства прокуратуры, школы и медучреждения начали организовывать профилактические медосмотры для несовершеннолетних, которые ранее не были проведены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Ранее сообщалось, что в ЗКО прокуроры взыскали 1 млрд тенге за невыполнение обязательств по подготовке кадров.

    Как изменилась диагностика детских болезней, рассказала актюбинский педиатр.

    Теги:
    ОСМС Дети Регионы Жамбылская область Прокуратура
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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