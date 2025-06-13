930 детей не смогли пройти медосмотр в Жамбылской области

Прокуратурой Жуалынского района по результатам анализа состояния законности в сфере обязательного социального медицинского страхования установлено, что медицинские учреждения не организовали работу по проведению профилактических медицинских осмотров среди детей.

— В частности, в текущем году в семи учебных заведениях Жуалынского района 930 несовершеннолетних детей не прошли специальные медицинские осмотры, что является нарушением их права на гарантированную медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры, школы и медучреждения начали организовывать профилактические медосмотры для несовершеннолетних, которые ранее не были проведены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в ЗКО прокуроры взыскали 1 млрд тенге за невыполнение обязательств по подготовке кадров.

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