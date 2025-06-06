Как изменилась диагностика детских болезней, рассказала актюбинский педиатр

О проблемах детского здравоохранения в беседе с корреспондентом агентства Kazinform говорила заведующая приемным отделением Актюбинской областной детской больницы, педиатр Айдана Сейткалиева.

– Ваша больница является лечебным учреждением, по которому можно оценивать ситуацию во всей области. Какие болезни в настоящее время чаще встречаются среди детей?

– На первом месте ОРВИ, с ними обращаются 60% всех пациентов. На втором месте – травмы. Дети часто попадают к травматологу. На третьем месте – заболевания желудочно-кишечного тракта. Дети часто поступают с поносом, рвотой, острым животом, кишечными инфекциями. На четвертом месте - воспаления и гнойные заболевания уха, симптомы аллергии, болезни ротовой полости и челюстно-лицевые. Педиатр осматривает пациентов с ОРВИ, бронхитом, пневмонией, впервые заболевших всеми видами болезней в первые 2-3 дня. Это означает примерно половину пациентов. Из оставшихся 30% обращаются к травматологу, 20% к хирургу.

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– Есть ли в Актобе возможность лечить всех обратившихся детей, оперировать их?

– Да, из встречающихся среди детей заболеваний 80% лечатся в этом регионе, при необходимости проводятся операции. Актюбинская многопрофильная детская больница является медицинским учреждением третьей категории. В больницы, оказывающие помощь на республиканском уровне, направляются оставшиеся 15%. В них могут направлять не только областная больница, но и поликлиники, районные больницы.

– В летнее время врачи, вместе с полицией и службой по чрезвычайным ситуациям часто напоминают родителям об осторожности. Потому что именно в этот период дети выпадают из окон, калечатся на игровых площадках...

– Да, в летние месяцы такое случается. Часто встречается среди детей бытовой травматизм. Дети падают, или на них во время игры падает стол, шкаф. А прыжки или падение из окон, с балконов встречаются нечасто, хотя бывает, и от этого тоже нужно беречься. Вместе с тем, дети играют с кошками и собаками, некоторые с ними не расстаются. Думаю, следует напоминать о том, что незнакомые домашние животные могут быть опасными. Ведь случаи, когда детей кусают собаки и царапают кошки, бывают часто.

– Бывают ли случаи запущенной болезни?

– Иногда случается. Они обращаются к травматологам. Обычно днем родители на работе, а то, что с детьми произошло, узнают только вечером. В это время в поликлинику по месту постоянного проживания обращаться поздно, поэтому они приезжают и обращаются за помощью в областную больницу. Не секрет, что многие обращаются за помощью, когда уже есть сильные боли.

– В поликлиниках и больницах проводят дни открытых дверей. Приходят ли родители? Бывает ли такое, что они приходят и узнают о болезнях, о которых раньше не знали, но которые нужно лечить?

– Такое бывает очень редко. Родители знают, что детей обследуют сразу после рождения в роддоме, проводят необходимое лечение. Затем дети находятся под наблюдением врача-специалиста. А если заболевание тяжелое и нужна консультация специалистов ведущих республиканских лечебных учреждений, то родители приходят в день открытых дверей и узнают, в каком направлении нужно проводить лечение. Те, кто заболел неожиданно, плохо себя почувствовал, узнают свой диагноз в приемном отделении. К таким заболеваниям относятся малокровие, аллергия, болезни желудочно-кишечного тракта.

Фото: vietnamlawmagazine.vn

В действительности, ребенок до достижения 1 года должен 12 раз побывать у педиатра. Наряду с этим, его нужно показывать невропатологу, ЛОР-врачу, окулисту. Если не показать вовремя, болезнь может обостриться. Бывает также, что приходят в больницу с одним заболеванием, и выявляется второе. Если лет 5-6 назад мы обследовали ребенка в приемном отделении и записывали в диагноз только одно заболевание, то сейчас у каждого ребенка стоит по меньшей мере 3 диагноза. Это случается, возможно, потому что не хватает педиатров или не ходят своевременно в поликлинику, не обследуются.

– У нас когда-то закрыли факультеты педиатрии, а через несколько лет вновь открыли. Теперь ситуация будет улучшаться?

– Да, сейчас вновь начали готовить педиатров. Но для восполнения разрыва нужно 8-9 лет. Педиатров начали обучать вновь в 2024 году, они будут учиться, по меньшей мере, 7 лет. А ребенка в поликлинике до 6 лет наблюдает педиатр. С 6 до 18 лет дети передаются врачам общей практики. После выписки ребенка с матерью в течение трех дней их посещает на дому педиатр. Выясняется, как ребенок спит, как кушает, есть ли желтые пятна на теле, собираются данные о врожденных патологиях.

Не будет преувеличением сказать, что педиатр выявляет заболевания и влияет на дальнейшее правильное развитие ребенка.

Фото: Научный центр педиатрии и детской хирургии

– Какие есть трудности и проблемы в педиатрии?

– Педиатрия делится на две части. Первая – амбулаторно-поликлиническая педиатрия. К ней относятся городские поликлиники и амбулатории. Вторая часть – стационарная педиатрия. Это оказание первой помощи детям, лечение острых заболеваний. На амбулаторно-поликлиническом уровне педиатры работают, начиная с рождения ребенка. Уход за детьми и правильное получение прививок, физическое развитие зависят от ответственности этих специалистов. А в больницы детей направляют, если болезнь обостряется, лечение не дало результата.

Сейчас направляют в приемное отделение больницы без всестороннего обследования, без постановки диагноза. В поликлинике считают правильным направить ребенка в приемное отделение, хотя у самих есть возможность взять анализы, сделать рентген. Это увеличивает нагрузку на приемное отделение больницы. Мы за сутки принимаем, по меньшей мере, 300 детей, назначаем лечение, показываем, как что делать. Если иногда не уделяется внимание детям с патологией, больным детям – то это одна из причин. Поэтому мы предлагаем родителям сохранять спокойствие и вначале лечить детей в поликлинике.

Если бы родители при первых признаках заболевания обращались к педиатру по месту жительства, таких трудностей не возникало бы. Из поступивших в приемное отделение детей 70% возвращаются домой, только 30% госпитализируют и лечат здесь. Из-за этого иногда между родителями и врачаи возникают непонимание и обиды. Много людей бывает с 17:00 часов до 08:00 часов.

– Многие интересуются, полезны ли биологически активные добавки?

– Иногда их состав неизвестен. Бывает, что они оказывают отрицательное действие.

– Что Вы можете посоветовать родителям?

– Если планируется беременность, можно предупредить многие инфекционные болезни. Инфекция передается ребенку. Вместе с тем, беременная женщина не должна болеть малокровием. Когда есть анемия, ребенок не развивается, как следует. Инфекции и анемия приводит к врожденным заболеваниям. Еще один совет: после рождения ребенка нужно своевременно проходить осмотр у участкового педиатра, уметь ухаживать за ребенком. Нужно знать, когда проходить скрининг, когда сдавать анализы. Важен также состав питания ребенка. Нужно давать мясо, бульон, а продуктов, содержащих много жира и сахара, употреблять меньше. Фастфуда вообще не должно быть. Важно получать витамины природным путем. После кормления с ребенком нужно гулять на улице полчаса.



