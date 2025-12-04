РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:13, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    93 млрд тенге потратили казахстанцы на ремонт электротехники в этом году

    Жители Казахстана потратили 93 млрд тенге на ремонт электротехники. Таковы данные Бюро национальной статистики РК за январь-сентябрь 2025 года, передает агентство Kazinform.

    бытовая техника
    Фото: pixabay.com

    — Объем оказанных услуг по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров увеличился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, — говорится в сообщении.

    Больше всего средств затрачено на ремонт компьютеров и периферийного оборудования — 30,9 млрд тгенге, на втором месте по востребованности — ремонт электронной бытовой техники — 11,5 млрд тенге, далее следует ремонт коммуникационного оборудования — 7 млрд тенге и ремонт бытовых приборов, домашнего оборудования — 3,5 млрд тенге. 

    — За год цены на услуги по ремонту бытовых приборов выросли на 10,4%. — подчеркивают в Бюро нацстатистики Казахстана. 

    Ранее мы рассказывали. где в Казахстане производят больше мебели. 

    Теги:
    Казахстанцы Ремонт Статистика
    Асель Елюбаева
    Автор
