93 млрд тенге потратили казахстанцы на ремонт электротехники в этом году

— Объем оказанных услуг по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров увеличился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, — говорится в сообщении.

Больше всего средств затрачено на ремонт компьютеров и периферийного оборудования — 30,9 млрд тгенге, на втором месте по востребованности — ремонт электронной бытовой техники — 11,5 млрд тенге, далее следует ремонт коммуникационного оборудования — 7 млрд тенге и ремонт бытовых приборов, домашнего оборудования — 3,5 млрд тенге.

— За год цены на услуги по ремонту бытовых приборов выросли на 10,4%. — подчеркивают в Бюро нацстатистики Казахстана.

