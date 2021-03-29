900 тысяч человек планируют вакцинировать до конца года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца года планируют вакцинировать до 900 тысяч человек. Об этом сообщила представитель управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что сейчас определяются точки по городу для прививочных кабинетов, ближе к населению - это крупные объекты, торговые дома. Создан штаб совместно с замакима города и управлением общественного здоровья, департаментом СЭС и районными акимами.

«Сейчас определяются места в городе. Мы планируем открыть 250 прививочных точек открыть. Хотели провакцинировать около 900 тысяч населения Алматы до конца года. Вы понимаете, что мы двухмиллионный город, и всех прививать мы не можем, есть противопоказания, медотводы, беременные, дети до 18 лет. Если убрать данный состав, тогда примерно рассчитываем, что будем прививать около 900 тысяч человек. Данный вопрос мы отрабатываем большими темпами. Ждем партии вакцин», - сказала Лаура Мырзагали.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова добавила, что постановлением главного госсанврача подготовлен и разработан алгоритм по размещению временных прививочных пунктов.

«В одном из пунктов прописано, что любой желающий может обратиться в шаговой доступности в тот временный прививочный пункт, и в последующем с обязательным указанием своих паспортных данных, то есть, обязательным условием является наличие удостоверения или паспорта этого человека. Вторую вакцинацию через 21 день без учета дня вакцинации, он должен пройти в той поликлинике, которая проводила данную прививку или обратиться в этот временный прививочный пункт. Все указания, данные в поликлинике, которая будет проводить работу в том или ином в торговом центре, доме или на рынке, будут указаны уже в паспорте или в указателях по размещению в данных пунктах», - отметила она.

Лаура Мырзагали пояснила, что на сегодняшний день в Алматы есть авторефрижераторы, которые будут доставлять в прививочные точки.

«Готовятся термоконтейнеры. У нас есть специалисты, которые будут заниматься прививочной кампанией. Также у нас будет кадровый резерв, чтобы была взаимозаменяемость и ни на один день наши прививочные пункты не останавливались», - заметила Лаура Мырзагали.

Ранее сообщалось, что в Алматы увеличивается количество заболевших детей до одного года.

Напомним, 28 марта аким Алматы заявил, что в городе началась третья волна коронавируса и обратился к жителям с призывом соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также не посещать общественные места.

Градоначальник также высказался об открытых ресторанах и ТРЦ в пригороде мегаполиса и возможном закрытии города в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.