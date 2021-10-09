90 школ построят за четыре года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца этого года будет создано 16 тысяч ученических мест, а к 2025 году планируют построить 90 школ. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК рассказал, что к 2025 году в стране должны построить тысячу образовательных учреждений. Такую задачу обозначил Президент в своем Послании народу Казахстана.

«В Алматы до 2025 года планируется построить 90 школ. В текущем году завершаются ремонты, и создается свыше 16 тысяч ученических мест», - сказал он.

По его словам, в настоящее время ведется строительство восьми государственных школ на 12 600 мест.

«В 2022 году планируется завершение строительства пяти государственных школ из восьми. Три школы - в Алатауском районе, одна - в микрорайоне Калкаман-2 в Наурызбайском районе и одна - в микрорайоне Кайрат в Турксибском районе», - отметил К. Жуманов.

Также сообщается, что в этом году началось строительство 17 новых корпусов к школам №38, 60, 166, 186, 6, 132, 117, 133, 144, 121, 199, 191, 57, 177, 102, 34, 170 на 8263 места.

«Строительство трех новых корпусов к школам №38, 60, 166 было завершено до начала нового учебного года и шесть пристроек к школам №6, 121, 133, 144, 170, 199 на 4150 мест завершены в сентябре. Оставшиеся 8 пристроек к школам №34, 57, 102, 117, 132, 177, 186, 191 на 4113 мест будут завершены до конца ноября», - добавил спикер.

Таким образом, до конца года будут введены в строй свыше 16 тысяч ученических мест.

Заместитель руководителя Управления образования сообщил, что в этом году алматинские строители провели восстановительные работы и сейсмоусиление зданий школ №7, 40, 45, 54 и 81. Были начаты работы по реконструкции 48 школы, строительству пристроек к школам №9, 43 и сейсмоусилению школ №129, 145, 166.